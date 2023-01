Dva ze žhářů, kteří útočili ve Vítkově, žádají o propuštění z vězení

Podmínečné propuštění je v případě závažných trestných činů možné po odpykání dvou třetin trestu. Ačkoliv první rozsudek v tomto případu padl v říjnu 2010 a pravomocný v březnu 2011, tak se do lhůty započítává i pobyt ve vazbě po dopadení pachatelů v srpnu 2009.

Lhůta tak uplynula dvěma obžalovaným, a to Václavu Cojocarovi a Ivu Müllerovi, kteří dostali za žhářský útok dvacet let. Další z odsouzených Davida Vaculíka a Jaromíra Lukeše poslaly soudy do vězení na 22 let.

Cojocaru a Müller jsou ve věznici v Mírově na Šumpersku. Jejich žádost o podmínečné propuštění potvrdil portálu iDNES.cz mluvčí Okresního soudu v Šumperku René Braun.

„Žádosti byly podány v prosinci. Rozhodnuto dosud nebylo, ani zatím nebyl stanoven termín jednání,“ sdělil mluvčí soudu. Kdy se tak nejspíše stane, zatím nedokázal odpovědět.

Odsouzení mají podle rozsudků také splácet několikamilionové odškodnění a rovněž i 7,5 milionu korun zdravotní pojišťovně za náklady na léčení.

„Ti dva posílají dohromady asi tři tisíce korun měsíčně, Lukeš posílá 150 korun nebo dvě stovky. Jediný, kdo neposlal nic, je Vaculík,“ řekla deníku Právo matka popálené Natálky Anna Siváková. S podmínečným propuštěním žhářů nesouhlasí, protože podle ní je třináct let vězení za doživotní útrapy její dcery nízký trest. Zdravotní pojišťovně čtveřice dluh postupně splácí, v jaké výši však není známo.

V noci na 19. dubna 2009 přijela čtveřice mladíků k domu ve Vítkově, kde žila romská rodina. Tři hodili do oken zápalné lahve, čtvrtý čekal v autě.

Několik lidí bylo popáleno, dvouletá Natálka na osmdesáti procentech těla. Přežila jen díky skvělé práci lékařů zejména Popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava.

Na zákroky hlavně v souvislosti se svým růstem a kožními problémy však musí docházet pravidelně dále, protože jsou nutné úpravy umělé kůže, která nedorůstá shodně s tělem Natálky. Dívka proto nadále trpí velkými bolestmi.

Viníci dostali za pokus o vraždu s rasovým podtextem mimořádné tresty. Proces s obžalovanými stále patří k nejsledovanějším v novodobé historii země.

Popálená Natálka s matkou v roce 2016