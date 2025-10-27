Incident se stal před necelými dvěma týdny v ostravské části Hrabůvka. „Syn přišel, měl opuchlou hlavu a velké bolesti. Úplně jsem se roztřepala a začala brečet. Kopali ho do břicha i do hlavy, loktem ho opakovaně udeřili do žeber a do břicha. Když chtěl odejít, tak ho nenechali. Říkal, že to trvalo asi deset minut,“ popsala matka Jana N., která si nepřeje zveřejnit příjmení.
Na incident jako první upozornila redakce CNN Prima News.
Matka dodala, že to nebyl první atak útočníků, tento byl však nejbrutálnější. Hned se synem jela na pohotovost. Lékaři zjistili otřes mozku. Jiná vážnější zranění včetně vnitřních naštěstí vyloučili.
Policie zná totožnost násilníků
Jak žena popsala, asi šestičlenná skupinka agresorů nejprve jejího syna pod pohrůžkou zbití donutila odejít s nimi na odlehlejší místo. „Dokonce ho přinutili, ať mi zavolá, aby si zajistili, že mu nepůjdu naproti a kolik vlastně mají času na bití. Měli to naplánované,“ popsala žena dále.
Hned se také obrátila na policii. „V dané věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, u mladistvé osoby pak prověřujeme jiné závažnější trestné činy s vyšší trestní sazbou, například vydírání. Již máme ztotožněné osoby, které měly chlapce napadnout,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Doplnila, že vzhledem k nezletilosti podezřelých a probíhajícímu šetření se blíže k případu nebude vyjadřovat.
Matka doufá, že se řádění školou povinných násilníků konečně učiní přítrž. „Syn má stále zdravotní problémy, navíc se teď bojí sám vyjít na ulici a zatím nešel ani do školy. Kdykoliv může něco podobného postihnout jiné dítě,“ povzdychla si matka napadeného hocha.