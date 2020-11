Člena ostrahy soudí za napadení fanouška, po facce a pádu na zem zemřel

Opilý příznivec klubu AZ Havířov se tehdy během hokejového zápasu dostal do sporu s ostrahou. Ta jej vyvedla ven před zimní stadion.



Podle spisu tam tehdy fanouška napadl dvacetiletý David Slonka, silně ho udeřil do obličeje otevřenou dlaní, což dosvědčují i kamerové záznamy, které měli policejní vyšetřovatelé k dispozici. Fanda se skácel k zemi a udeřil se do hlavy.



Napadený byl sice rychle převezen do havířovské nemocnice, kde ale údajně kvůli krvácení do mozku zemřel.

Podle státního zástupce byl sice jednačtyřicetiletý fanoušek problémový, ale po jeho vyvedení před stadion už nebylo zapotřebí dalšího zásahu.

Za ublížení na zdraví a výtržnictví navrhl pro Slonku trest na spodní hranici sazby. „A to pět let nepodmíněně, se zákazem pořadatelství a ochrany osob na dva až tři roky,“ řekl dnes žalobce u soudu.

Obžalovaný vyjádřil lítost nad tím, co se stalo, ale svou vinu na smrti poškozeného odmítá. „Hrozně mi vadilo, co o mě psaly noviny. Vypadalo to, že jsem nějaké havířovské monstrum a vrah. Přitom tou fackou jsem nechtěl ublížit,“ uvedl.



„Podle nás však byl čin obžalovaného v přímé souvislosti s následkem,“ podotkl státní zástupce.

Domácí klub po incidentu změnil bezpečnostní službu. Vedení klubu, hráči i další příznivci věnovali zemřelému Michalovi Č. před dalším domácím zápasem minutu ticha.



V hale pověsili transparent R.I.P. Michale a u stadionu vzniklo pietní místo. Informaci sdílel na svém profilu i odchovanec havířovského hokeje a hvězda NHL David Pastrňák.

Slonka u soudu prohlásil, že po incidentu byl psychicky na dně a začal se opíjet. „Proto jsem šel na léčení a už je vše v pořádku,“ informoval.