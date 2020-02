Nanočástice do školek nesmí, Krnov po protestech upouští od nástřiků

„V krnovských mateřských školách se nebudou ošetřovat plochy sociálních zařízení nástřikem nanomateriálu TiZonic. Rozhodly tak ředitelky všech našich mateřských škol. Další jednání jsou bezpředmětná, rozhodnutí respektujeme,“ informovala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.



Město původně zamýšlelo plošný nástřik interiérů všech školek. Ultrajemné částice oxidu titaničitého na povrchu ploch ničí mikroorganismy a měly snížit nemocnost dětí.

Proti se ale postavili rodiče, kteří se ptali na dopady dlouhodobého pobytu dětí v ošetřených interiérech.

Město uspořádalo diskusi s odborníky na veřejné zdraví i zástupci firmy specializující se na aplikaci nanočástic a rozhodnutí přesunulo na ředitelky jednotlivých školek. Ty daly nástřikům stopku.

Co je nanonástřik Je to průhledný nástřik stěn i jiných povrchů nanočásticemi oxidu titanu. Ty působením světla ničí mikroorganismy.

Prostřednictvím oxidace spálí bakterie, viry i spory plísní, se kterými se dostanou do kontaktu. Rozloží je na anorganické látky jako oxid uhličitý, vodu a minerální kyseliny.

Rozloží je na anorganické látky jako oxid uhličitý, vodu a minerální kyseliny. Trvanlivost jednoho nástřiku je dva roky až pět let, účinnost může dosáhnout padesáti procent.

V Moravskoslezském kraji se využívá v nemocnicích, sanitkách, školkách, potravinářských zařízeních i firmách

„Rozhodla jsem se po diskusích s odborníky, spíše z opatrnosti. Dopady technologie na zdraví nejsou prokázané a neexistuje jediná studie, která by se jimi zabývala,“ komentovala například ředitelka MŠ Karla Čapka Věra Kuchařová.

Pro ředitelku MŠ Žižkova Miladu Holinkovou bylo rozhodnutí složité. „Je to novinka a lidé mají obavy, zvláště když jde o děti. Všichni se ptají, zda to může mít do budoucna dopad na zdraví. Momentálně jsme rozhodli, že nástřik aplikovat nebudeme. Uvidíme, co udělá čas,“ vysvětlila s tím, že část rodičů byla pro aplikaci.

Rodiče předškolních dětí v Krnově nanočástice rozdělily na dva tábory, výrazně početnější byli jejich odpůrci.

„Jsem ráda, že se ředitelky rozhodly s ohledem na naše přání. Nechci nic zkoušet na dětech,“ komentovala například Alena Kocourková.