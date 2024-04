Lidé si více vybírají, mají menší tašky. Zlaté časy nákupů v Polsku skončily

Zatímco u tolik známé čerpací stanice v polských Chalupkách stojí automobily bez dřívějších častých kolon, parkoviště u tržnice v sousedním Zabełkówě jsou plná jako vždy.

„Lidí je zhruba stejně jako dříve, ale je vidět, že nakupují méně. Více si vybírají, nosí menší tašky,“ všímá si hlídač na jednom z parkovišť změny chování českých zákazníků v posledních týdnech.

Důvod je jasný. Ceny tamních obchodníků už nejsou natolik výrazně odlišné od těch českých jako v minulých měsících, aby se sem vyplatilo jezdit z větší dálky.

„Už to není jako dříve, člověk si musí více vybírat, ty ceny šly nahoru, hlavně u masa,“ popisuje současnost dvaasedmdesátiletá Marie z nedalekého Bohumína. „Ale máme to tady kousek, tak se nám to ještě vyplatí.“

Ne každý ale odejde spokojený, což se dříve tak často nestávalo. „Já jsem tady nenakoupil nic, je to tady drahé, zbytečná cesta,“ odpověděl na otázku muž vracející se z tržiště s prázdnou taškou. Pro co do Zabełkówa přijel, už říct nechtěl.

Cenovky v obchodech ale hovoří jasně. Zvláště v těch se zeleninou se od těch českých příliš neliší. Jedinou výjimku tvořila snad keříková rajčata, která se na tržnici v Zabełkówě prodávají za 39 korun za kilogram.

Ale další ceny už tak výhodné nejsou. Rané zelí 49 korun za kus, petržel dokonce za 62 korun za kilogram, celer za 40. Snad jen cibule za 25 korun vychází poněkud lépe než v českých supermarketech.

Ani maso už není velká výhra

Tu ale zase čeští zemědělci, například farma Luční dvůr v Bartošovicích na Novojičínsku, prodávají i za pouhých osm korun za kilogram, řetězce jejich výpěstky údajně odmítají.

Za poněkud lepší ceny nabízeli polští trhovci například jahody. Zatímco ty v Polsku se prodávaly za 70 korun za kilogram, v českém Kauflandu byla sice ve stejný den akce nabízející jahody za 80 korun za kilogram, ovšem po padesátiprocentní slevě.

O trochu lepší to je v Polsku s cenami některých druhů masa. „Makrelu máme za 145 korun za kilogram, kuřecí stehna za 52 korun,“ přiblížila ceny prodavačka v jedné z několika prodejen masa na zabełkowské tržnici.

Ani tady už to ale není žádná velká výhra. Kuřecí stehna za 52 korun za kilogram nebo kuřecí řízky bez kosti za 119 korun se často objevují také v akčních cenách v českých obchodech, někdy jsou i levnější.

Zlotý je už za šest korun

„Je to jak kdy, hodně má vliv i počasí,“ komentovala současný život na tržnici jedna z prodavaček. „Navíc posílil i polský zlotý vůči koruně. Už jsem tady prostě zažila lepší časy.“

Pohyb zlotého ke koruně, kdy během roku posílil ze zhruba pěti korun za zlotý na šest, se jasně projevil i na oblíbeném nákupním dvojboji českých zákazníků, nákupu potravin a benzinu.

Po podzimní výměně polské vlády, přičemž ta dřívější držela před volbami ceny více než nízko, se ceny výrazně zvýšily a posilující zlotý dodal nákupům další ránu.

Zatímco benzin Natural 95 stál u čerpací stanice v Chalupkách v sobotu 6,59 zlotého, v přepočtu zhruba 39,50, na čerpací stanici Ono, patřící k nejlevnějším v republice, se ve stejný den prodával benzin za 38,90 Kč.