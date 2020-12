Aktivisté chtějí obnovit historické nádraží, stát upřednostní bourání

Karviná-město: Staré nádraží nabízí SŽ za milion Správa železnic (SŽ) před pár dny nabídla zájemcům k odkoupení bývalou nádražní budovu nacházející se nedaleko centra Karviné. Nabídkovou cenu vyčíslila na milion korun, účastníci této veřejné soutěže ale mohou předložit i nižší částku. Státní firma historickou budovu nabízí opakovaně, v minulých letech ale kupce nenašla. Železničáři tak zvažovali její demolici, nakonec ovšem upřednostnili vypsání čtvrté veřejné soutěže. I proto, že se o dominantu zajímá skupina místních obyvatel sdružených pod spolkem S.O.S. Karviná. „Spolek projevil o převod nemovitosti zájem. O vyhlášení veřejné soutěže tak bude informován,“ potvrdila na konci minulého týdne mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Spolek, který se zviditelnil zejména bojem proti nakonec nenaplněným plánům OKD těžit uhlí v karvinské části Staré Město, by budovu rád proměnil v komunitní centrum. „Se zázemím pro spolky, kluby, možná i s prostory pro podnikání. Prostě po čem by byla poptávka,“ říká členka spolku a zároveň městská i krajská zastupitelka Zuzana Klusová. Spolek chce peníze na odkoupení, ale i nutné opravy budovy získat ve veřejné sbírce. K jejímu zřízení chybí naplnění posledních formalit, spuštěna by měla být v prosinci. „Je to trochu experiment, zda vytvoříme dostatečně silnou komunitu lidí, kteří budou ochotni přispět finančně, nebo třeba pomoci s nutnými opravami,“ podotýká další člen S.O.S. Karviná a vystudovaný historik Radim Kravčík. Podle něj měla trať i drážní budova na ní stojící pro rozvoj města velký vliv. „Je dokladem industrializace Fryštátu (kdysi samostatné město, nyní karvinská část – pozn. red.). V jejím okolí totiž stálo hned několik průmyslových firem. Trať navíc přispívala k rozvoji lázeňství a byla důležitou železniční spojkou. Lidé z ní mohli přestupovat na Košicko-bohumínskou dráhu. Nádraží patří k historii města, byla by škoda jej bourat,“ vysvětlil Kravčík. Dnes koleje, které v jednom směru vedly do Petrovic a ve druhém do části Doly, už jen občas využívají manipulační vlaky k posunům. A nevyužívané nádraží chátrá. Snaha spolku budovu získat může ztroskotat na nedostatku vybraných peněz. „Uvědomujeme si to, ale za pokus to stojí. Nenecháme to jen na karvinské veřejnosti, zkusíme oslovit i různé organizace, velké společnosti, město, zda se na projektu nechtějí podílet,“ dodala Klusová. Podle Kravčíka si stav budovy žádá několikamilionovou investici. „Okna, střecha, fasáda, interiér, to vše bude stát peníze. Před třemi lety jsem si budovu prohlédl i za doprovodu stavaře, ten tehdy odhadl cenu rekonstrukce na pět milionů korun,“ nastínil. Město o budovu nestojí Pro naplnění plánů ale musí spolek v první řadě budovu získat. S městem se ve veřejné soutěži nejspíše přetahovat nebude. „Město má ve svém vlastnictví řadu nemovitostí, které má v plánu opravit, nebo se již rekonstruují. Finance tak míří především tímto směrem,“ vysvětlil karvinský mluvčí Lukáš Hudeček. Problematické to bude i s případnou podporou komunitního projektu ze strany karvinské radnice. „Vzhledem k aktuální situaci, kdy města a obce řeší finanční prostředky a výhled pro další léta, nejsme schopni říci, zda-li na jakékoli další soukromé projekty bude městský rozpočet dostačující,“ zmínil náměstek primátora Andrzej Bizoń. Jasněji o osudu budovy bude po 10. březnu, což je konečný termín pro podání nabídek. Historická nádražní budova v Karviné