Dobu temna můžeme historicky prosvětlit, říká ředitel Muzea Novojičínska

Úplnou renovací pak procházejí Muzeum Šipka ve Štramberku a Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku.

Po dlouholeté ředitelce Sylvě Dvořáčkové se loni v prosinci novým šéfem Muzea Novojičínska stal historik Zdeněk Orlita. V poslední době se například podílel na výstavě Říše prastará, mocná i zkrocená, která za rok 2017 získala prestižní cenu Gloria musealis.



„Právě na této výstavě zaměřené na proměnu lesa se podařilo propojit historii a krajinu. I na to bychom chtěli navázat. Muzea mají nádherné přírodovědné i společenskovědní sbírky a zůstává výzvou to vše zajímavě propojit,“ popisuje Orlita.

Muzeum Novojičínska se rychle a mohutně rozrůstá, není však těch novinek až moc?

Každý projekt má nějakou historii a vývoj. Návrh modernizace fulneckého muzea vznikl už v roce 2013 a ještě není úplně hotovo, naopak plán na nové muzeum tatrovek vznikl poměrně nedávno a rychle. Jsou to náročné práce financované z evropských fondů s výrazným přispěním kraje, některé se z různých důvodů zpozdily, ale nyní v nich už zajišťujeme personální obsazení.

Co tedy otevřete letos?

Určitě to bude Muzeum Šipka zaměřené na archeologii a paleontologii v objektu pod štramberským náměstím a pak částečně i zámek v Nové Horce. Kopřivnické muzeum budované z bývalé tatrovácké slévárny zprovozníme v příštím roce a u fulneckého památníku dokončujeme stavební práce.

Zdeněk Orlita Narodil se před 42 lety ve Fulneku, kde dosud žije.

Vystudoval historii na Slezské univerzitě v Opavě.

Profesně začínal jako památkář na městském úřadu v Odrách.

Podílel se na znovuotevření Muzea Oderska, kde rovněž působil.

Poté nastoupil do Muzea Novojičínska, kde je od loňského prosince ředitelem.

Ženatý, tři dcery.

Neobáváte se, že si některá muzea budou konkurovat, ať už jde o krajská či městská zařízení

Které projekty máte na mysli? Pokud Kopřivnici, tak tam se podařilo dohodnout s městem, že v žádném případě nové větší muzeum nepohltí jejich menší dosavadní. Naopak. V současném zůstanou osobní vozy, v novém bude rozsáhlá sbírka nákladních a dalších užitkových automobilů. Přestěhuje se tam také unikátní vlak Slovenská strela, kterou nyní Tatra renovuje. Město zajišťuje jednotný informační systém, protože je zřejmé, že z Kopřivnice bude atraktivní muzejní kampus. Navíc muzea zaměřená na tatrovky mají velký nadregionální potenciál.

Co zámky v Kuníně a v Nové Horce, vzdálené deset kilometrů?

Nemyslím si, že by si nějak konkurovaly. V Kuníně máme zkušeného kastelána Jaroslava Zezulčíka, v Nové Horce už začala působit kastelánka, která pracovala v Národním památkovém ústavu, takže se navzájem znají. A kromě reprezentace tamní aristokracie, rodu Vetterů, bude mít Nová Horka zaměření i na okolní unikátní přírodní rezervaci Kotvici v Poodří.

Jak se vám líbí dvě muzea klobouků v Novém Jičíně, tedy u vás v zámku a v blízkém městském domě na náměstí?

Nemám s tím problém. Městské muzeum klobouků je více zaměřené na technologii výroby, my zase máme unikátní klobouky, například pokrývky hlavy význačných osobností. Určitě například budeme s městem jednat o možnosti společných výstav. Takže dvě kloboučnická muzea v jednom městě mohou být naopak výhodou.

Jaké máte coby historik nejoblíbenější období?

Těžká otázka. Ale možná vás překvapím. Nejspíše to bude pobělohorská doba, které bývá spojována s násilnou rekatolizací.

Prosím? Doba temna?

Přesně toto jiráskovské označení můžeme historicky prosvětlovat, protože nebylo vše zcela tak, jak se uvádělo. Na rozdíl od čtyřiceti let socialismu můžeme i o tomto období studovat více materiálů a najednou vidíme i opravdu velmi zajímavé osobnosti.

Týká se to i Novojičínska?

Samozřejmě. Nový Jičín se v roce 1624 stal součástí olomouckého jezuitského konviktu založeného císařem Ferdinandem II. Z původního postavení královského města to určitě byla degradace a ztráta prestiže, současně následující období pod jezuitským řádem bylo velmi náročné. Na tom se dokonce vzácně shodují čeští a němečtí badatelé. Ale i tam nacházíme možnosti určitého prosvětlení. Navíc na podzim chystáme výstavu zatím s pracovním názvem Černé roucho, která přiblíží náboženskou kulturu v Novém Jičíně v období 1624 až 1773, tedy do zrušení jezuitského řádu.

Předpokládám, že i oblíbená osobnost pochází z tohoto období...

Přesně tak. Pokud si mohu vybrat, tak to je Athanasius Kircher, který se sice narodil v Německu, ale celá řada jeho prací tady byla vytištěna a ovlivnila i v českých zemích mnoho lidí. Kircher byl knězem, zakladatelem egyptologie, jazykovědcem, matematikem i optikem...

Takže takový jezuitský Cimrman.

(smích) Dejme tomu. Spíše bývá přirovnáván k Leonardovi da Vincimu. Říká se o něm, že to byla poslední renesanční osobnost. Jeho práce Mundus Subterraneus je jedno z prvních geologických pojednání. Byl rozkročený mezi mnoho oborů, opravdu zajímavá postava.

Stav renovovaného zámku Nová Horka v prosinci 2018