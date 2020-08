Unikátní rukopis vypráví, jak u vesnice na Novojičínsku řádil vlkodlak

Spis nese název Der Wehrwolf in Blattendorf a jeho autorem je německý badatel a etnograf Stephan Weigel, který žil v letech 1848 až 1924. Oblast, k níž se pověst o vlkodlakovi vztahuje, se nazývá Moravské Kravařsko a až do konce druhé světové války v ní žilo především německy mluvící obyvatelstvo.

„Žádný z oněch udatných mužů nebo nejzkušenějších lovců z širokého okolí, kteří se do těch končin vydali, aby obludu zabili a osvobodili tak lidi z jejich útrap, se již z lesa nikdy nevrátil,“ líčí Weigel dramatické události.

„Začaly se vyprávět pohádkové historky, které dokáže vyplodit jen lidská fantazie. Několikrát nechal dědičný rychtář z Blahutovic shromáždit vesničany pod obecní lípou, aby se s nimi poradil, jakým způsobem by se tohoto velikého zla mohli zbavit. Nikdo mu však nedokázal dát radu, která by mohla zachránit lidi před touto pohromou. Navíc se do těchto shromáždění začal postupně vkrádat strach, lidé se zavírali ve svých chalupách, které nechtěli za žádnou cenu opustit, a zdálo se, že utrpení nebere konce,“ pokračuje Weigel.

Vlkodlakovi pomáhala mazaná veverka i medvěd

Teprve nedávno objevený vzácný dokument schraňuje zdejší Státní okresní archiv. Zdeněk Orlita, ředitel Muzea Novojičínska, se postaral o jeho první překlad do češtiny a usiluje o jeho další popularizaci.

„O tom, že takový pramen existuje, jsme se dozvěděli díky upozornění archivářky Lenky Chobotové, jedná se o jedinou pověst z Kravařska tohoto typu a její objev nás inspiroval k vytvoření cyklu pořadů Acta Mythologica. Oslovili jsme znalce různých oborů, včetně výtvarníků a umělců, abychom dávno zapomenutou pověst dali znovu do oběhu. Motivuje nás k tomu i blízké německé prostředí, které poskytuje pro historiky řadu inspirativních informací,“ říká Orlita.

Překlad pověsti je zatím k dispozici jen pro badatelské účely, ale už 15. září bude unikátní rukopis o vlkodlakovi z Blahutovic předmětem komponovaného večera pro veřejnost na místním zámku. Pověst má charakter zvířecí bajky, takže některé kruté reálie jsou v ní upraveny do pohádkové roviny.

Například děti v příběhu trpí ponejvíce proto, že jim vlkodlak brání trhat lesní plody. Proti sobě bojují domácí i lesní zvěř, k vlkodlakovým pohůnkům patří mazaná veverka, zlověstní havrani, ohromný medvěd nebo lstivá liška. Ve stejném roce, kdy Stephan Weigel pověst zaznamenal, jen pár měsíců nato zemřel.