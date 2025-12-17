Hlučín hledá peníze, které pokryjí stavbu depozitáře. Stavba má stát v roce 2027

„Aktuálně se zpracovává dokumentace pro povolení stavby a probíhá řízení o její povolení. Intenzivně jednáme o spolufinancování z vyšších úrovní veřejných rozpočtů,“ uvedla starostka Hlučína Petra Tesková.
Muzejní sbírky teď spočívají v pronajatých prostorách s omezenou kapacitou a nevyhovujícími podmínkami. Muzeum dokonce muselo omezit příjem nových exponátů.
„Současná situace paralyzuje naši sbírkotvornou činnost. Máme slíbené peníze z evropských dotací, můžeme o ně ale přijít, pokud výstavba depozitáře nezačne v příštím roce,“ konstatoval ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástecký.
Na projekt je alokováno 24 milionů korun z evropských fondů, k dokrytí zbývá asi 27 milionů korun. Depozitář by měl vyrůst ve svahu vedle bývalé vodárenské věže u vlakového nádraží. Úložný prostor bude mít pod zemí a nabídne i plochu pro vzdělávací a kulturní akce.
„Lokalitu jsme nechali vyčistit, zbavit náletových dřevin a upravit hranice pozemku, aby mohly být nadále využívány i sousední zahrádky,“ řekla starostka Tesková.
Peníze chybí
Místostarosta Václav Škvain však doplnil, že kvůli jiným výdajům město na dofinancování stavby nebude celou částku mít.
„Potýkáme se s novými finančními povinnostmi, například s převzetím úhrady platů nepedagogických pracovníků. Peníze z rozpočtového určení daní zdaleka nepokryjí náklady, deficit je na úrovni přibližně 13 milionů korun.“
