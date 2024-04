Za otravu manžela upálení, za klení šatlava. Výstava připomíná dávné právo

„Snažili jsme se mapovat období od 16. do 18. století na Bílovecku, zároveň jsme to dali i do širšího kontextu dění v českých zemích,“ popsala kurátorka Simona Lindovská, která při přípravě výstavy spolupracovala i s kastelánem bíloveckého zámku Eduardem Valešem.

Expozice přibližuje dobu, kdy hlavním způsobem získání doznání bylo takzvané „trápení“ – což připomínají například vystavené palečnice, španělské boty a další mučicí pomůcky – a kdy se lidé odsouzení za nejtěžší zločiny dočkali veřejné popravy. K vidění je i originál popravčího meče z 16. století zapůjčený z Východočeského muzea v Pardubicích. Lidé se dozvědí například i o skutečných kriminálních případech z Bílovecka.

„Nejzávažnější je příběh zločince Antona Schuberta, který okrádal sedláka z Velkých Albrechtic. Syn obecního pastýře jej chtěl prozradit, když se jej však nepodařilo uplatit, Schubert ho srazil z hráze místního rybníka a chlapec utonul,“ přiblížila Lindovská. Na útěku Schubert navíc zabil studenta, kterého okradl o šaty a peníze, mrtvé tělo nechal ležet u cesty.

„Byl odsouzen za krádež k useknutí ruky a za vraždy k lámání v kole, což znamenalo velmi bolestivou smrt, postupné lámání končetin od nohou k hlavě,“ uvedla kurátorka. „Tehdejší majitel panství, hrabě Václav Karel Sedlnický, byl však poměrně útlocitný a trest zmírnil. Lámali ho od hlavy, takže odsouzenému byl nejprve zlomen vaz a k smrti došlo bez předchozího dlouhého utrpení.“

Výstava připomíná i popravy žen, nejčastěji za vraždu dítěte či otravu manžela. „Za vraždu dítěte byl trest stětí mečem, za vraždu manžela upálení,“ doplnila Lindovská. Zmíněny jsou i lehčí tresty. Například za klení před kostelem to byly tři dny šatlavy a k tomu obdoba dnešních obecně prospěšných prací.

Výstava je v Muzeu Bílovec k vidění až do 6. června a doprovodí ji dvě přednášky. Ve čtvrtek 25. dubna bude Petr Zajíček, kastelán fryštátského zámku, vyprávět o městském právu a soudnictví ve středověku a v úterý 7. května přiblíží Aleš Knápek z Muzea Novojičínska pověsti o čarodějnicích či vlkodlaku, které v minulosti děsily obyvatele Poodří.