Parní buchary i lis ze železáren zachovají, vystaví je v industriálním muzeu

„Jedná se o mimořádně hmotné movité kulturní památky odkazující na průmyslovou minulost města,“ obrátila se na zastupitele se žádostí o finanční dar ředitelka MUSEum+ Naděžda Goryczková.

Zachování dvou parních bucharů a jednoho parohydraulického lisu je podle ředitelky pro Ostravu důležité.

„Památky jsou dokladem významu a vyspělosti výroby a techniky Ostravy na přelomu 19. a 20. století v celoevropském kontextu a jsou díky dosavadnímu umístění v ‚živém‘ provozu dochovány v maximální autentické míře,“ dodala v žádosti o podporu.

Problémem všech tří dochovaných strojů jsou ale jejich rozměry a hmotnost.

„Stroje není možné přemístit jako celek, musí dojít k jejich demontáži. Demontované části musí být zabezpečeny proti znehodnocení,“ stojí v důvodové zprávě pro zastupitele s tím, že současně s přepravou by měl být vytvořen i 3D scan strojů.

„Jejich následná instalace v prostorách MUSEa+ je součástí projektové přípravy konverze vysokých pecí VP4, VP6 a odlévací haly v Dolní oblasti Vítkovice, kterou připravuje architekt Josef Pleskot,“ upřesňuje důvodová zpráva následné umístění více než 100 let starých strojů.

MUSEum+, zaměřené na industriální dědictví kraje, by mělo vzniknout do roku 2028 v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Jeho budovu by měly tvořit tamní dvě zatím nevyužité vysoké pece. Vznik muzea má podpořit i dotace z Fondu spravedlivé transformace, na její schválení se ale stále čeká.

Celkem by zde MUSEum+ mohlo získat více než 1,3 miliardy korun. „Čekáme na dokumenty z ministerstva kultury, ke schválení by ale mělo dojít ještě letos,“ řekla Pavlína Novotná, koordinátorka operačního programu Spravedlivá transformace pro Moravskoslezský kraj.