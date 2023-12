Zadluženou společnost očistí věřitelé od ruských majitelů a pokusí se ji zachránit

Kvůli sankcím po ruském útoku na Ukrajinu skončila v dluzích společnost MSA z Dolního Benešova na Hlučínsku. Do insolvenčního řízení přihlásili věřitelé přes 1,2 miliardy korun, insolvenční správce nakonec uznal pohledávky za více než 800 milionů korun.

V rámci insolvenčního řízení nakonec věřitelé rozhodli, že se firmu pokusí zachránit a poslali ji do reorganizace. Z té by měla vyjít očištěná společnost, už bez ruských majitelů. „Reorganizace je v tuto chvíli ta pozitivnější varianta, kterou se vývoj mohl ubírat,“ konstatoval po rozhodnutí věřitelů insolvenční správce Michal Janovec. „Zachová se tak provoz i zaměstnanost u docela důležitého zaměstnavatele v regionu,“ doplnil.

„Reorganizační plán předpokládá snížení základního kapitálu společnosti na nulu a následné vydání nových akcií, což zajistí, aby ruský vlastník nebyl v majetkové struktuře. Vydané akcie by získal nový majitel,“ popsal insolvenční správce zvolený princip reorganizace.

Společnost MSA, založená v roce 1890, vyrábí průmyslové armatury pro jadernou i klasickou energetiku.

„Připravovali jsme několik variant dalšího postupu, jednou z nich byl i reorganizační návrh, pro který jsme se nakonec rozhodli. MSA je držitelem jedinečných certifikací, má možnost dodávat zboží s vysokou přidanou hodnotou jak do zemí bývalého Sovětského svazu, tak do Číny či dalších asijských zemí i do USA a podobně,“ vyčíslil klady podniku právní zástupce MSA Radim Kubica. „Získání těchto certifikátů by nové firmě trvalo mnoho let i toho je velká výhoda.“

Společnost MSA se dostala do problémů po zavedení sankcí na Rusko, poté co napadlo Ukrajinu. Majitelé firmy, podle reorganizačního návrhu šestice akcionářů, ale na sankčních seznamech osobně uvedena není. Propad dodávek do Ruska byl ale zřejmý, k tomu se přidaly potíže s financováním.

„Chceme zachovat práci pro lidi“

„Firma nyní vyrábí. Samozřejmě je zakázek o něco méně, ať už z důvodu sankcí nebo opatrnosti zákazníků. Podle mých informací se provozně uživí, samozřejmě bude potřeba určité zefektivnění, možná se zúží výroba, dají se prodat nepotřebné budovy, ale to jsou jen mé tipy. O všem rozhodne zpracovávaný znalecký posudek,“ ozřejmil současnou pozici firmy insolvenční správce.

O dalším postupu insolvenčního správce a věřitelského výboru rozhodne znalecký posudek, který by měl být vypracován do tří měsíců. A také rozhodne třeba o tom, nakolik se bude ve firmě propouštět.

„Reorganizace podle mě nějaká bude, ale to vše bude záviset na rozhodnutí výkonného ředitele,“ konstatoval Ivo Pastor předseda prozatímního věřitelského výboru a zároveň ředitel společnosti RKL Slévárna ze skupiny RKL, která by se měla stát novým vlastníkem MSA.

Slévárna RKL se společností MSA dlouhodobě spolupracuje, firmy sídlí ve stejném areálu, RKL patří k největším věřitelům zadlužené firmy. „Máme zájem zachovat výrobu, zachovat práci pro lidi, aby firma fungovala dál. Chceme udělat vše pro to, abychom obnovili důvěru zákazníků. Ti čekali i na dnešní rozhodnutí,“ doplnil Ivo Pastor.

„Mělo by jít o jednotlivce nepůjde o žádné větší počty,“ upřesnil další možné propouštění Radim Kubica.

Podle reorganizačního návrhu by mohli věřitelé získat zpět zhruba 30 procent původní částky. „Může to být trochu více, může to být trochu méně, to vše ukáže až čas. Peníze by mohly být zaplaceny během pěti let,“ doplnil insolvenční správce.