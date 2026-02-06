Ostrava připomene výročí narození Mozarta. Génia uctí koncerty, balet i árie

Šestnáct hlavních sonát pro housle a klavír od Wolfganga Amadea Mozarta zahrají v Ostravě houslistka Marie Magdalena Fuxová a klavírista Lukáš Klánský. Série čtyř komorních koncertů bude oslavou jednoho z nejslavnějších skladatelů všech dob, od jehož narození v lednu uplynulo 270 let. Přidají se i další kulturní organizace ve městě.
Vynikající klavírista Lukáš Klánský už natočil Mozartovy koncerty pro Českou...
Vynikající klavírista Lukáš Klánský už natočil Mozartovy koncerty pro Českou televizi, nyní někdejšího génia uctí i v Ostravě. | foto: Archiv MF DNES

„Dohodli jsme se s vynikajícím klavíristou Lukášem Klánským, který už natočil Mozartovy koncerty pro Českou televizi, že uděláme také něco pro Ostravu,“ řekla houslistka Fuxová.

Je členkou Pražákova kvarteta, ale pochází z Ostravy, kde také vystudovala konzervatoř. „Mozartovy sonáty pro housle a klavír se jako komplet nehrají koncertně často, takže půjde o raritu,“ zdůraznila oceňovaná interpretka.

Vystoupení, z nichž první je naplánováno na 2. března a poslední na 3. listopadu, se uskuteční v koncertním sále nové budovy Ostravské univerzity City Campus.

Poctu Mozartovi chystá na začátek března také ostravské Národní divadlo moravskoslezské. Geniálního hudebníka připomene baletem s názvem Nejen Mozart! Inscenace složená z pěti choreografií představí mimo jiné kompozice významného tanečního tvůrce Jiřího Kyliána.

„Nejen Mozart! bude večer plný kontrastů propojujících humor a vážné emoce, klasický balet se současným tancem a nadčasovou silou hudby s dnešním pohledem na tanec,“ přiblížila mluvčí divadla Šárka Swiderová.

Mozarta připomenou i organizátoři Svatováclavského hudebního festivalu v Ostravě, a to recitálem světově proslulého basbarytonisty Adama Plachetky, který zazpívá árie z Mozartových oper.

