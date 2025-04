Konec provizoria. Mosty poničené povodní čeká obnova, hotovo bude ještě letos

„Přišlo šest nabídek, nejnižší nabídková cena je 54,5 milionu korun bez DPH. Kromě ceny při vyhodnocování bereme v potaz také dobu uvedení stavby do provozu a dobu úplné uzavírky mostu,“ informoval o aktuální fázi příprav stavby přemostění v Ratibořské ulici mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Nový obloukový most bude pevnější, hlouběji založený a také o půl metru vyšší. Projektová cena jeho vzniku včetně úprav nábřežních zdí čítala 62,7 milionů korun, nabídky jsou až na výjimku nižší. Stavba by podle požadavků ŘSD měla trvat nejvýše 240 dní.

Stavební práce v Ratibořské ulici, kde auta momentálně řeku Opavu zdolávají po mostním provizoriu, ale na celou tuto dobu dopravu nepřeruší. Nosná konstrukce nového mostu se totiž bude stavět stranou, mimo své budoucí uložení, kam ji dělníci následně přesunou až celou najednou a zároveň rozeberou mostní provizorium.

Úplnou uzavírku provozu v Ratibořské to zkrátí na méně než třetinu výstavby mostu, maximálně na sedmdesát dní. To je pro Opavu klíčové. „Je to hlavní tah na Hlučín a všechny obce, které jsou po cestě, a je to taky hlavní průtah Opavou,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil. Provoz tam čítá devatenáct tisíc aut denně.

Původní most ze 70. let minulého století během povodně praskl a voda jej vychýlila z osy, dělníci jej zbourali v lednu. Velká voda v Opavě poničila také most ve Vávrovicích. Jeho obnova začíná už dnes. Opravu zajišťuje kraj.

Ve Vávrovicích potrvá oprava mostu půl roku

„Zatéká do nosné konstrukce, středový pilíř má vymleté opevnění. Při opravě zachováme stávající založení na původních podpěrách, vše ale zrekonstruujeme,“ nastínil podrobnosti náměstek hejtmana Radek Podstawka.

Kompletní oprava přemostění ležícího mezi Vávrovicemi a polskými Wiechowicemi potrvá půl roku. Na opravu za více než 20 milionů hejtmanství získalo dotaci, která ji pokryje z osmdesáti procent, dalších pět procent přidá stát.

Most ve Vávrovicích byl k rekonstrukci určený už před loňskými povodněmi, velká voda ale nejen odsunula začátek prací, na stavu mostu se také významně podepsala.

V první fázi budou na vávrovickém mostě platit jen omezení, od června pak bude pro auta úplně uzavřený. Objízdná trasa vede přes Sudice na Hlučínsku a hotovo bude v polovině října.

A Opava řeší i další přemostění. „Připravují se opravy mostu na Palhanci, bude se muset demolovat a postaven tam bude nový. Ten bude průjezdný do pěti tun,“ informoval minulý týden zastupitele primátor Navrátil.

Návrat vlaků je ještě otázkou měsíců

Neprůjezdná zůstává železniční trať z Opavy na Hlučínsko, kde povodeň zničila železniční most přes řeku Opavu mezi Opavou a Malými Hošticemi. Valící se voda tam strhla a zničila násep kolem železničního mostu a kolejový rošt zůstal viset ve vzduchu.

„Bude nutné postavit nový železniční most a provést rozsáhlou rekonstrukci,“ sdělil už během sčítání povodňových škod mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda s tím, že i v tomto případě musí být nový most vyšší, aby případné další povodni odolal.

Podle posledních informací od Správy železnic by se vše mělo odehrát v druhé půlce letošního roku. Blíže záměr zatím státní organizace neupřesnila. Na trase momentálně jezdí náhradní autobusy.