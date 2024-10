Muž daroval dřevěný řetězový most Ostravě. Město ho možná shodí a postaví nový

Jak se člověk stane „majitelem“ mostu, vysvětluje jeho „dárce“ Zdeněk Dvorský. „Přes Ondřejnici ve stejném místě kdysi vedl most tvořený dvěma dubovými kládami s takovým pofidérním zábradlím, který ale rychle chátral. Tak jsme se s kamarády a lidmi v proskovické radě dohodli, že postavíme nový,“ přibližuje prapůvod vzniku řetězového mostu tehdejší radní Proskovic Zdeněk Dvorský.

„Starý most nám k tomu posloužil jako přirozené lešení. Nad ním jsme postavili nový most a pak se ten spodní rozebral,“ popsal.

A odmítá, aby byl označován za jediného autora mostu. „Každý radní si vykopal jednu jámu a taky jsme svařili některé kovové části. Další kovové díly nám vyrobili kluci z učiliště ve Vítkovicích,“ popisuje podíl dalších známých na stavbě.

Mírně křivý most zvládl povodně

Modřínové dřevo, které je při tomto využití podle něj nejlepší, koupila od lesní správy obec. „Vše jsme stavěli bez těžké techniky. Ty obrovské kmeny jsme tahali k řece ručně, na dvoukoláku. Při montáži jsme tahali klády pomocí válečků do finální polohy. Šlo to sice pomalu, ale zvládli jsme to.“

Konečnou podobu mostu navrhl Zdeněk Dvorský sám. „Jako strojař jsem věděl, že most musí být lehký a odolný, aby ho nevzala voda, ale zároveň musí zapadnout do krajiny,“ vzpomíná strojní inženýr na projektování.

„Chtěl jsem, aby to nevypadalo jako běžná konstrukce. Když se mě ptali, jestli jsem se inspiroval nějakým známým mostem, řekl jsem, že to není žádná nová myšlenka. Řetězové mosty se běžně staví, ale v jiných tvarech. Šlo o to, aby to bylo funkční a zároveň zapadalo do krajiny,“ vysvětloval.

A most zapadl. A patří k tomu nejzajímavějšímu, co lze na Ostravsku nalézt. Vydržel i nedávné povodně, kdy se řeka Ondřejnice na mnoha místech vylila z břehů. „I to byla jedna z myšlenek při projektování. Věděli jsme, jak vysoko byla voda v roce 1997, a chtěli jsme, aby takovou vodu přežil. Letos chybělo k mostovce dvacet centimetrů. Ale most přežil,“ dodává autor.

Sám přiznává, že most úplně dokonalý není. „Jeden z těch kmenů byl bohužel křivý. Už jsme neměli čas ani možnost to reklamovat a chtít nový. Byl prohnutý, což se projevilo na podobě mostu. Lidé si občas stěžují, že je most křivý, s mostovkou nakloněnou na jednu stranu, ale to je prostě dané tím kmenem. Nebylo by hezké ani praktické to nějak dorovnávat, takže jsme to nechali tak,“ zmínil.

Nové přemostění by přišlo na asi deset milionů

Stavbou mostu pro Zdeňka Dvorského starost o stavbu neskončila. Pravidelně jej chodil vylepšovat, vyměňovat poškozené díly, natírat. Ale postupem času už na vše nestačil, léta jsou na mostě znát a ten potřebuje generální opravu.

„Ale ta už není v našich silách. Tak jsme zjišťovali, co a jak dál. A jako nejlepší řešení nám vyšlo most věnovat městu. Aby se o něj postaralo. No a aby se most dal věnovat, musel mít majitele. To padlo na mě, že jsem s ním měl nejvíc co společného,“ osvětlil dárce pozadí toho, jak se člověk stane majitelem mostu.

Co bude dál, zatím není zřejmé. Důvodová zpráva ostravských zastupitelů, kteří přijetí daru projednávali, hovoří jasně. „Doporučuji bezodkladné uzavření lávky z důvodu velmi vysokého nebezpečí pádu do vodoteče. Kombinace nepřípustného příčného sklonu mostovky s nevhodným zábradlím zvyšuje nebezpečí pro provoz na cyklostezce,“ stojí ve vyjádření Ostravských komunikací.

Odbor dopravy pak hovoří o nutnosti uzavření lávky a stavbě nové. Cenu nové lávky odhadují zástupci města na deset milionů korun. „Byla by škoda to shodit. Navrhl jsem generální opravu, vyměnilo by se dřevo a kování by vydrželo klidně dalších padesát až sto let,“ navrhuje výrazně levnější variantu dosavadní „majitel“ mostu.