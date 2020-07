Po domácí přípravě zvládli moravskoslezští žáci přijímačky lépe než loni

Co bylo letos jinak Počet pokusů přijímací zkoušky se snížil ze dvou na jeden , a to v řádném i v náhradním termínu.

, a to v řádném i v náhradním termínu. Na testy bylo více času , český jazyk uchazeči psali místo šedesáti minut sedmdesát, na matematiku měli místo sedmdesáti pětaosmdesát minut.

, český jazyk uchazeči psali místo šedesáti minut sedmdesát, na matematiku měli místo sedmdesáti pětaosmdesát minut. Posunuly se termíny , řádný termín byl zhruba o dva měsíce později, náhradní o více než měsíc.

, řádný termín byl zhruba o dva měsíce později, náhradní o více než měsíc. Od 11. března se školáci učili doma, školy byly zavřené. Deváťáci mohli v omezeném režimu zpátky do lavic od 11. května.