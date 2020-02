Noční pohotovosti v Ostravě budou pokračovat, rozhodli krajští radní

Spory kolem lékařských pohotovostních služeb v Ostravě, které několik měsíců strašily část lékařů a zaměstnávaly politiky města i Moravskoslezského kraje, tak končí. Radní kraje, který podle zákona odpovídá za zajištění pohotovostí, v pondělí rozhodli, jak budou tři ostravské pohotovosti fungovat od 1. března.

„Pohotovostní služby pro dospělé i děti bude do konce roku 2022 poskytovat Městská nemocnice Ostrava, která je zajišťuje i teď,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.



Dodal, že stejná nemocnice bude i nadále zajišťovat v areálu na Varenské ulici také zubní pohotovost, ale zatím jen do 31. května.



„Dnes jsme schválili uzavření dodatku k původní smlouvě, která vypršela v prosinci. Tehdy jsme ji prodloužili o dva měsíce a nyní o další tři měsíce. Do konce května vybereme v otevřeném výběrovém řízení nového poskytovatele pohotovostní služby v oboru zubní lékařství do konce roku 2022,“ dodal Gebauer.



Kraj vyhlásil výběrové řízení na poskytovatele všech tří ostravských pohotovostí už loni. Jenže ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig na podzim kraji oznámil, že má problém se sháněním lékařů ochotných sloužit zejména na dětské pohotovosti, a proto nechce tyto služby nadále zajišťovat.

Do výběrového řízení se přihlásil jen jeden zájemce

Do výběrového řízení se pak nemocnice skutečně nepřihlásila. Problém byl, že o pohotovostní služby pro děti a dospělé neměl zájem ani nikdo jiný. Proto kraj prodloužil smlouvu s městskou nemocnicí do konce února a řešil situaci dál.



O zubní pohotovost se ucházel stomatolog Lubomír Beran a jeho AJNA Dental Clinic. Donedávna to vypadalo, že péči převezme, ordinační hodiny omezí podle požadavků kraje a poté pacienty ošetří třeba i v noci, ale za peníze na ruku.



Ačkoli má lékař připravené prostory i lékaře, radní kraj rozhodli, že pohotovost zajišťovat nebude. Přesto, či právě proto, že byl Beran jediným uchazečem, soutěž zrušili.



„Pokud se do výběrového řízení přihlásí jen jeden uchazeč, máme právo soutěž zrušit. V nejbližších dnech vyhlásíme nové, otevřené výběrové řízení na zajištění zubní pohotovosti v Ostravě, do kterého se bude moci hlásit kdokoli,“ řekl náměstek hejtmana Gebauer.

Ostrava omezovat pohotovosti nechce

Poté, co MF DNES v lednu informovala, že kraj se chystá omezit noční služby dětské a zubní pohotovosti v Ostravě (dospělá funguje už nyní jen do večera), se do vyjednávání o situaci vložili lékaři i politici.



Zastupitelé Ostravy vyzvali kraj, aby pohotovosti neomezoval. Koncem ledna na návrh zastupitele města i kraje Josefa Babky (KSČM) schválili výzvu, v níž požádali Moravskoslezský kraj, aby zajistil poskytování lékařských pohotovostních služeb na území města v dosavadním rozsahu a standardu.



Tím měli na mysli hlavně dětskou a zubní pohotovost, které dosud fungují v pracovním týdnu od odpoledních hodin do rána a o víkendech a svátcích nepřetržitě. Ostravští zastupitelé chtěli, aby to tak zůstalo. V tu chvíli ale nevěděli, že městská nemocnice to loni odmítla a až následně opět souhlasila.

Kraj dá maximálně třicet milionů na tři roky

„My jsme při přípravě podmínek výběrového řízení na konci loňského roku vycházeli z toho, že městská nemocnice měla problém zajistit sloužící lékaře, proto jsme zkrátili rozsah ordinační doby a přizpůsobili provoz ostravských pohotovostí ostatním pohotovostem v regionu. Nikde kromě Ostravy neslouží dětská ani zubní pohotovost v nočních hodinách, kdy je návštěvnost minimální,“ řekl Gebauer.



Podotkl, že i v nových smlouvách uvádějí kratší ordinační hodiny ale s tím, že jimi navržený rozsah znamená minimální, tedy nepodkročitelný limit. „Záleží na poskytovateli služeb, jaké ordinační hodiny zvolí. My za všechny tři služby zaplatíme maximálně třicet milionů korun na dobu tří let,“ dodal Gebauer.



„Naše nemocnice zachová dosavadní ordinační hodiny a pro pacienty se tak nic nezmění,“ ujistil náměstek ostravského primátora pro zdravotnictví Zbyněk Pražák.