Krajské volby lákají. Podívejte se na čela moravskoslezských kandidátek

O Senát mají zájem lékaři, starostové i kastelán Voliči budou v třetině kraje ve stejném říjnovém termínu hlasovat také o kandidátech do Senátu. O týden později pak rozhodnou mezi dvěma finalisty. Obvod č. 69 – Frýdek-Místek

Tento obvod zahrnuje města a obce v západní části frýdeckomísteckého okresu, senátní volby se tak budou týkat například Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Čeladné nebo Brušperku. Dosavadní senátor a starosta obce Dobrá, lidovec Jiří Carbol, získal podporu své strany i nyní a bude chtít svůj mandát trvající od roku 2014 prodloužit. Letos ho čeká těžká konkurence: například STAN nominoval do boje o místo v Senátu starostku Frýdlantu nad Ostravicí Helenu Pešatovou, ČSSD pak dalšího komunálního politika, náměstka primátora Frýdku-Místku Karla Deutschera. Za hnutí ANO pak bude bojovat Radim Mamula, vedoucí provozu společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, a komunisté vysílají do senátního klání současného poslance a bývalého primátora Havířova Daniela Pawlase. Nezávislým, ale na kandidátce nového hnutí Trikolóra, pak bude ostravský dětský a dorostový psychiatr Jaroslav Matýs, který vešel ve známost svými názory například na švédskou ekologickou aktivistku Gretu Thunbergovou. Piráti v tomto obvodu svého kandidáta nemají. Strany ODS, TOP 09 a SPD uvedly, že zatím o svých kandidátech jednají. Obvod č. 72 – Ostrava-město

Tento volební obvod obsahuje západní část Ostravy s obvody Poruba, Plesná, Martinov, Krásné Pole, Pustkovec, Svinov a Třebovice. Dále pak východní část opavského okresu, zejména Hlučínsko, například Hlučín, Ludgeřovice, Děhylov nebo Hať. Nynější senátor, lékař Peter Koliba, před šesti lety zvítězil za hnutí ANO, to však letos nasazuje ředitele Psychiatrické nemocnice v Opavě Zdeňka Jiříčka. Za Piráty bude kandidovat vysokoškolský pedagog a místostarosta ostravského obvodu Poruba Martin Tomášek, za KSČM porubský zastupitel a důchodce Petr Gajdáček. STAN vysílá do senátních voleb ostravského vedoucího lékaře Lázní Luhačovice Rostislava Gromnicu, sociální demokracie pak přichází se starostou ostravského obvodu Svinov Radimem Smetanou. Trikolóru bude zastupovat vedoucí katedry jazyků na VŠB-TU Ostrava Andrea Wlochová. Lidovci v tomto obvodu nikoho nenasazují, další oslovení o kandidátech zatím nemají zcela jasno. Obvod č. 75 – Karviná

Spadá do něj část okresu, například Karviná, Orlová, Stonava, Dětmarovice nebo Horní Suchá. Lékař Radek Sušil obvod v Senátu zastupuje dvanáct let a letos se tak za ČSSD pokusí o volební vítězný hattrick. Konkurencí mu budou bývalý kastelán karvinského zámku a archivář Radim Kravčík, který zastupuje Piráty, a starosta Stonavy Ondřej Feber za hnutí ANO. Vedoucí karvinské pohřební služby Zdena Černínová bude kandidovat za KSČM, primář a neurolog Daniel Placzek pak coby nazávislý kandidát za Trikolóru. Další strany senátního kandidáta v tomto obvodu vůbec nenasazují nebo o něm dále jednají.