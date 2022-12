Místo uhlí kraj plánuje modulární reaktory, stát by mohly kolem roku 2030

Memorandum zástupci kraje podepsali se společností Witkowitz Atomica a Veolia Energie ČR, tedy firmou, která o vývoj MMR usiluje, a společností, která by jej ráda ve svých teplárnách v budoucnu využívala.

„Jádro je podle analýzy, kterou si kraj kvůli odchodu od uhlí nechal vypracovat, jedinou možnou alternativou, jež zajistí naši energetickou bezpečnost,“ konstatoval po podpisu dohody náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Naše pozice v rámci dohody je jasná, budeme pomáhat umetat, řekněme, papírové cestičky při vývoji a možné instalaci. Kraj by to nemělo stát žádné peníze, ty do toho musí nasypat jiní.“

Firmou, která se o vývoj malého modulárního reaktoru snaží, je ostravská společnost Witkowitz Atomica.

„Jsme ve fázi, kdy dokončujeme koncepční studii reaktoru, ta by měla být hotova na začátku příštího roku,“ konstatoval David Chrobok, ředitel společnosti Witkowitz Atomica. „Kdy bude první reaktor stát, je složitá otázka. Věříme, že by to mohlo být na začátku třicátých let.“

O tom, že uvedení bude ještě nadlouho, ví i zástupce třetího signatáře memoranda, Jakub Tobola ze společnosti Veolia Energie ČR.

„Je těžké říct, kdy první reaktory budou, my počítáme, že bychom je mohli instalovat někdy po roce 2040. Nakolik je to optimistické, nebo pesimistické, nevím, to ukáže čas,“ řekl Jakub Tobola.