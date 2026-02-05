VIDEO: Tonoucího mladíka oživovali dvacet minut, z řeky ho vytáhl policista

Několik oznámení o topícím se muži v řece Ostravice v centru Ostravy přijali ve středu 4. února kolem poledne operátoři tísňových linek. K místu vyrazilo několik policejních hlídek. Pro nehybné tělo do vody skočil a topícího se jednadvacetiletého mladíka na břeh vytáhl jeden z policistů. Pokusy o oživení trvaly dvacet minut a byly úspěšné.
Ve středu 4. února před polednem se na tísňovou linku 155 dovolali svědkové,...
Ve středu 4. února před polednem se na tísňovou linku 155 dovolali svědkové, kteří v řece ve Slezské Ostravě uviděli plovoucí, nehybné tělo. | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

„Vzhledem k tomu, že se k řece policisté museli dostat po vlastních nohou, nechali odstavené služební vozidlo, z kufru vzali lékárničku, záchranářský házecí pytlík a běželi podél břehu,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Jeden z policistů v řece viděl nehybné tělo a bez váhání pro topícího se muže do vody skočil. Během chvilky se ho z řeky podařilo vytáhnout. Policisté mu poté začali poskytovat první pomoc.

Krátce na to k řece dorazili i zdravotníci, kteří si muže převzali a pokračovali v jeho záchraně.

„Na místo byla ihned vyslána nejbližší lékařská posádka, o spolupráci byla požádána také policie a hasiči. Policisté, kteří k místu tonutí přijeli jako první, muže v bezvědomí vytáhli ze studené vody a zahájili oživování,“ potvrdil mluvčí zdravotních záchranářů Lukáš Humpl.

Ve středu 4. února před polednem se na tísňovou linku 155 dovolali svědkové, kteří v řece Ostravici ve Slezské Ostravě uviděli plovoucí, nehybné tělo.

Jednadvacetiletý mladík byl v bezvědomí, nedýchal a byl silně podchlazený. Záchranáři pokračovali v nepřímé srdeční masáži.

„Pro podání potřebných léčiv zajistili vstup do krevního oběhu pomocí navrtání jehly do kostní dřeně, a v neposlední řadě se postarali o tepelný komfort,“ uvedl Humpl.

„Lékař provedl intubaci dýchacích cest a zahájil přístrojem řízenou ventilaci plic. Zhruba ve dvacáté minutě došlo k obnově funkčního srdečního rytmu. Mladý muž byl poté v kritickém stavu transportován do Městské nemocnice Ostrava, kde si jej do další péče převzal tým tamního urgentního příjmu.“

„Nyní se celou událostí zabývají kriminalisté z centra Ostravy, kteří zjišťují, co samotné události předcházelo,“ doplnila policejní mluvčí.

