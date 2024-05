Poklad pod hřištěm. V Opavě našli archeologové sto zlatých a stříbrných mincí

Opavský poklad obsahuje třicet uherských dukátů, třiašedesát pražských a devět míšeňských grošů.

„Na základě datace nejmladší složky reprezentované pražskými groši krále Vladislava II. Jagellonského lze konstatovat, že byl do země uložen někdy po roce 1479,“ uvedla Ilona Matejko Peterka, proděkanka Přírodovědecko-filozofické fakulty Slezské univerzity v Opavě a kurátorka mincovních sbírek opavského Slezského zemského muzea. Nejstarší mince pochází z dob krále Jana Lucemburského.

Mince nalezené v závěru loňského roku už prozkoumala i ocenila. „Předběžně lze říci, že tržní hodnota nálezu se pohybuje na úrovni 1,2 milionu korun, kulturně-historická hodnota představuje asi trojnásobek tržní hodnoty,“ doplnila kurátorka.

Podle odborníků jde o nález hodnotný zvláště počtem třiceti zlatých mincí, jejich zachovalostí i vzácností některých exemplářů. Poslední známý nález obdobné hodnoty se v regionu datuje až do roku 1908 v obci Košatka, nyní části Staré Vsi nad Ondřejnicí nedaleko Ostravy.

„Stav některých mincí nebyl dobrý, prošly náročnou konzervací a posléze jsme nález rovněž digitalizovali,“ uvedl ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula.

Za nalezené pražské groše by se v 15. století dalo koupit šest koní nebo šestadvacet sudů piva. Uložení mincí datují odborníci do neklidných dob po česko-uherských válkách, kdy do Opavy zasahovala vláda uherského krále Matyáše Korvína. V čele vévodství ho pak v roce 1501 vystřídal český král Vladislav II. Jagellonský.

Lidé si mohou opavský poklad prohlédnout v Galerii Eisler v Obecním domě v Ostrožné ulici v Opavě, a to dnes 15. května od 15:00 do 18:00 hodin a poté i od čtvrtka 16. května do neděle 19. května od 10 do 18 hodin.