Recidivista ubil známého paličkou na maso a uškrtil. Dostal osmnáct let vězení

Odsouzený tvrdil, že se vše určitě neseběhlo tak, jak popisuje žaloba. Na útok si prý nevzpomínal a pokud k němu došlo, tak nejspíše proto, že napadený byl pedofil, přičemž on ubližování dětem a zvěři absolutně nesnáší. Smrti známého je mu líto.

Jenže soud jeho údajnému soucitu neuvěřil. „Obžalovanému udělil osmnáct let vězení, navíc musí podstoupit ústavní protialkoholní léčbu,“ konstatoval mluvčí Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl. Doplnil, že rozsudek zatím není pravomocný, protože si obě strany ponechaly lhůtu na případné odvolání. Trestní sazba se pohybovala v rozmezí patnáct až dvacet let.

Bezpočet těžkých zranění

Surový útok se stal loni v dubnu v jednom z domů na Skautské ulici v Ostravě – Porubě. Podle obžaloby se silně opilý Mičaník před půlnocí vrhl na svého 61letého známého a následovala jeho naprostá devastace. „Například zlomeniny lebeční kosti, sériové zlomeniny žeber, krvácení do mozku, vyražené zuby, přeražený nos i kosti ve tváři, bezpočet podlitin,“ vypočítal státní zástupce nejzávažnější zranění.

Nejničivější byl útok paličkou na maso, napadený dostal bezpočet ran zejména do hlavy. Už tento atak nemohl napadený přežít. Ale Mičaník ho podle spisu ještě uškrtil.

Obžalovaný připustil, že přes den vypil dva až tři litry vína a zřejmě ještě nějaký alkohol. Na ulici potkal svého známého z vězení, který neměl kde přespávat a vzal ho do bytu, kde žil s dalším druhem z vězení.

„Dával jsem mu umělé dýchání“

Jenže pak se nejspíše pohádali a bylo zle. Ale Mičaník to popíral. „Probudil jsem se, šel se napít a v kuchyni vidím, jak známý leží v krvi. Byl to šok,“ líčil a dodal, že zavolal záchranku a známému dával první pomoc včetně umělého dýchání: „To proto jsem měl pusu a oblečení od krve.“

Připustil nakonec, že útočníkem asi byl on, protože další spolubydlící má pohybové problémy a nejspíše by to nezvládl. „Možná mi řekl, že je pedofil. Na ubližování dětem a zvířatům jsem totiž hodně háklivý,“ hledal obžalovaný možné vysvětlení svého počínání.

Mičaník vyšel z vězení naposledy v červenci 2020, kde pobyl tři roky za podvody. Trestních záznamů má však více. Poté se různě potloukal po známých a občas šel někam na brigádu.