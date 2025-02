Číňané platili za kubík dřeva desítky tisíc, Ostrava proto aukci zopakuje

„V nabídce bude dřevo z dubu, modřínu, jasanu nebo buku. Do dražby půjdou i cennější výřezy II. a III. jakostní třídy, a to jak listnaté, tak jehličnaté,“ informovala mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. Podotkla, že aukce se ale týká i výřezů běžné kvality určené pro pilařské zpracování. Městská společnost, která se na území Ostravy stará například o Bělský les nebo Bobrovnický les, uspořádala podobnou aukci už loni.

Podle náměstka primátora Ostravy pro životní prostředí Aleše Boháče byla velice úspěšná, a proto ji chce město zopakovat. „Prodalo se veškeré nabízené dříví. Přihlásily se i firmy ze zahraničí, které by o nás jinak nevěděly,“ uvedl Aleš Boháč. Až desítky tisíc za jeden kubík dřeva zaplatili třeba dražitelé z Francie nebo Číny.

Ostravské městské lesy dávají do aukce dříví vytěžené v zimním období. „Hlavním cílem je, abychom dřevo prodali za uspokojivou cenu, a abychom to udělali zcela transparentním způsobem,“ doplnil Boháč. Část dřeva městská firma také sama zpracovává. V Ostravě-Staré Bělé má pilnici a stolárnu, kde vyrábí například lavičky, altány nebo prolézačky, které dodává do parků.

Jednotlivci i firmy mají možnost prohlédnout si nabízené dřevo tento čtvrtek a pátek v areálu střední zemědělské školy v Ostravě-Nové Vsi. Termín samotné aukce je poledne 26. února.