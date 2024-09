Nemáš pytle a písek? Materiálu pro bariéry je na Opavsku nedostatek

18:32

S vodou ze dvou stran bojují už od nedělního rána hasiči i obyvatelé Malých Hoštic na Opavsku. Povodeň totiž nejprve zaútočila ze strany, z níž to nikdo nečekal. „Ráno do obce natekla voda a bahno z polí nad obcí, valilo se po silnici, bylo to hodně rychlé,“ popisoval situaci v malé obci, první po proudu pod Opavou, člen zastupitelstva Lukáš Kavan.