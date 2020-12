Vlekaře stále trápí nejistota. Plánujeme podle sněhu a vlády, komentují

Díky mrazivému počasí v uplynulých dnech mohli provozovatelé vleků naplno zasněžovat ve vyšších i nižších polohách. Ovšem to, kdy přivítají první lyžaře, netuší.

„Zatím vůbec nevíme, jak to bude, kdy provoz areálu spustíme,“ komentuje současnou situaci Jaroslav Vrzgula, jednatel společnosti Ski Bílá. „Na sezonu se připravujeme normálně jako každý rok, díky příhodnému počasí jsme zasněžovali, mohli bychom některé sjezdovky i spustit, ale nejde to.“

Vrzgulovi nejvíce vadí, jak se informace o možném spuštění vleků stále mění.

„Nejdříve se mluvilo o 12. prosinci, pak z toho najednou bylo 24., pak zase že se vleky budou spouštět dříve. Nikdo se v tom nevyzná, nikdo neví, co dělat,“ stěžuje si vlekař na chaos způsobený opatřeními proti koronaviru. „Otevřít svah totiž není jako otevřít hospodu. Tam, když to přeženu, stačí koupit bečku piva a utřít prach. Lyžařský areál se ale nedá připravovat jen tři dny předem. Navíc to stojí obrovské peníze,“ dodal. V pátek ministr Blatný oznámil, že by se lyžařské vleky měly rozjet 18. prosince.

Právě kvůli hygienickým opatřením by na Bílé možnost dřívějšího otevření areálu uvítali. „Bylo by lepší, kdybychom si mohli vyzkoušet hygienická opatření, i když vlastně ještě nevíme, jak mají vypadat. Ale počítáme třeba s udržováním rozestupů ve frontách a podobně. Chtěli bychom to vyzkoušet ještě před svátky, kdy přijíždí plno lidí. Skočit do toho rovnýma nohama nebude jednoduché,“ dodal Vrzgula.

Zůstanou loňské ceny skipasů

Bez ohledu na pandemii koronaviru se na sezonu připravují i v Mostech u Jablunkova. „Už tři dny zasněžujeme, máme zasněženou dětskou sjezdovku a polovinu sjezdovky u lanové dráhy, v zasněžování pokračujeme dál,“ komentoval stav příprav Jiří Rucki, vedoucí Ski areálu Mosty. „Ceny skipasů jsme nechali jako loni, beze změny. Investice jsme kvůli vývoji ekonomiky raději zbrzdili. Přípravu nám ztěžuje i chaos, který kolem koronaviru panuje. Nejprve nám zavřeli, pak zase otevřeli hotel, u bobové dráhy nikdo nevěděl, zda může fungovat, nebo ne. A tak plánujeme podle sněhu a vlády. Tradičně spouštíme, pokud to podmínky dovolí, na Vánoce, nebo víkend před nimi. Jak to bude letos, uvidíme.“

Obdobně jako v Beskydech se na nadcházející sezonu připravují i v Jeseníkách. Ani tam nejsou z nejasné situace okolo uvedení vleků do provozu nadšení.

„Minimálně jedna sjezdovka by už mohla být spuštěna, ale vzhledem k vládním opatřením to není možné,“ podotkl k situaci v Karlově, jednom z nejrozsáhlejších lyžařských areálů v republice, Jaroslav Lukeš ze Ski arény Karlov. „Příští týden se má oteplit, tak bychom se do otevírání asi stejně nehrnuli. Ceny budou stejné jako loni. Už jsme začali prodávat skipasy, prostřednictvím internetu. Pro nakupující vyjdou levněji než cena na místě.“

Ani v Karlově stále nevědí, za jakých podmínek se nadcházející sezona uskuteční. „Hrozí hlavně navýšení ztrát, nikdo totiž neví, jak budou fungovat třeba restaurace, kolik lidí budeme moci pouštět na lanovku, jaké budou náklady na další hygienická opatření a podobně,“ doplnil Lukeš.

Zasněžovat už začali, díky chladnému počasí, také v níže položených místech.

„Věříme, že se u nás bude lyžovat ještě před Vánocemi. Začali jsme zasněžovat a snad lyžování povolí i stát,“ doufala Radka Ulmanová ze skiareálu Vaňkův kopec ležícího nedaleko Ostravy. „Uvidíme, co všechno budeme muset ještě udělat. Počítáme s dezinfekcemi a podobně. Co bude dál, ale nevíme. Zda budou nějaká pravidla pro rozestupy, nebo pro další chování na svahu i pod ním.“