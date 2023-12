Vleky letos startují dříve, v Jeseníkách i Beskydech je sněhu dostatek

„Letošní sezona v Karlově začala už 1. prosince, hlavně díky dobrému počasí. Výrazně dříve oproti předchozím letům jsme začali i díky tomu, že jsme mohli zasněžovat a k tomu napadlo hodně přírodního sněhu,“ konstatoval Boris Keka, mluvčí Skiarény Karlov v Jeseníkách.

V současnosti se v Karlově soustředí hlavně na víkendy, část vleků a lanovek ale bude v provozu po celý týden. „Od 8. prosince jsme zahájili celosezonní provoz, zatím předpokládáme, že do března, více ukáží sněhové podmínky na jaře,“ doplnil Keka.

Na letošní zimu se čtrnáct propojených karlovských sjezdovek oproti loňsku proměnilo jen nepatrně. „Lanovka na sjezdovce Myšák má nové sedačky, pohodlnější a bezpečnější. V horní části byla rozšířena sjezdovka, hlavně pro lyžařské kurzy a začínající lyžaře, přibyly nové přejezdy mezi jednotlivými sjezdovkami,“ dodal Keka s tím, že oproti loňsku se ceny skipasů zvýšily zhruba o deset procent.

„Základní jednodenní skipas stojí 800 korun na pokladně, při nákupu online lyžaři ušetří 40 korun,“ doplnil mluvčí areálu.

Oficiální začátek zimní sezony naplánovali na 8. prosince rovněž v nedalekém skiareálu Kopřivná. Ten i letos pokračuje se systémem skipasů fungujících jako aplikace v mobilu. „Do ceníku se oproti loňsku promítla jen mírná dvouprocentní změna sazby DPH, některé tarify dokonce zlevnily. Ceny skipasů může snižovat i doba návštěvy,“ komentoval cenové změny oproti loňské sezoně provozní šéf lyžařského areálu Libor Petrů.

Cena se podobně jako v nedalekém Karlově liší podle toho, jaký si návštěvníci zvolí způsob pořízení. Za celodenní lístek zaplatí lyžaři v Kopřivné v hlavní sezoně 870 korun při nákupu na pokladně, 818 korun při nákupu na internetu a 783 korun při využití aplikace PhoneTicket.

Nová sezona s novou lanovkou

840 korun za jednodenní skipas nyní zaplatí lyžaři v této sezoně na Bílé. Na jízdenky zakoupené v e-shopu pak platí sleva ve výši deseti procent.

Nejznámější beskydský skiareál vstupuje do další sezony s jednou významnou změnou. Dosavadní čtyřmístnou lanovku nahradí nová, šestimístná. Na celkový počet lyžařů to nebude mít vliv, nová lanovka má obdobnou hodinovou kapacitu.

„První vlek jsme spustili už ve středu na sjezdovce Jih, v současnosti funguje kotva a pojízdný koberec pro děti,“ přiblížil začátek sezony na Bílé Jaroslav Vrzgula. „Novou šestisedačkovou lanovku spustíme v úterý, na sobotu máme připraveno slavnostní zahájení sezony.“

Ve fázi příprav jsou zatím v areálu lyžařského areálu Severka v Dolní Lomné na Jablunkovsku. „V současnosti zasněžujeme a připravujeme se na zahájení sezony. To je zatím naplánováno na 26. prosince,“ konstatoval Marcel Bogocz ze Ski areálu Severka.

Celodenní skipas by měl stát 680 korun, pro všední dny platí sleva ve výši 15 procent. 650 korun za celodenní skipas budou chtít v sezoně 2023/2024 ve Skiparku Gruň v Mostech u Jablunkova. Cena se oproti loňsku nemění.

„Sezonu zahájíme 15. prosince, do té doby ještě budeme areál připravovat a dál zasněžovat,“ komentoval stav příprav na novou sezonu vedoucí areálu Igor Sikora. „Počasí nám zatím přeje, pokud nepřijde výrazná obleva jako loni, tak by nám měly současné zásoby sněhu vydržet až do konce sezony.“

O den později, 16. prosince, chtějí zahájit sezonu třeba ve skiareálu Opálená v Pstruží na Frýdecko-Místecku. Už v sobotu 9. prosince bude spuštěn například vlek na Skalce ve Vřesině u Ostravy.