Ostuda regionu, hodnotí moravskoslezští politici incident poslance Volného

Navíc právě Volný a další moravskoslezský poslanec z Jednotných Marian Bojko odmítají ve Sněmovně nosit nařízené roušky (o šarvátce ve Sněmovně čtěte zde).

„To, co předvedli poslanci Volný a Bojko, byl jen vrcholek ledovce toho, co se ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně dělo. Pocit, že všichni mají právo dělat jen to, co sami chtějí, není principem demokracie. Bohužel ten den byla ve Sněmovně nesnášenlivost dominující,“ řekl hejtman a současně poslanec ANO Ivo Vondrák.

„Co se týče roušek, tak mám pana Volného na jedné úrovni s bývalým prezidentem Václavem Klausem, protože na okolí působí zcela stejně. Je to ostuda,“ dodal Vondrák.

Primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD) nechtěl incident šířeji komentovat. „Bylo to prostě nepřípustné jednání poslance. Ani mně nedělá dobře nosit roušky, ale pokud každý budeme dělat jen to, co chceme, tak to daleko nedotáhneme,“ konstatoval.

Wolf dělal Hanzelovi v minulosti náměstka primátora. „Ale o tom, co se teď dělo ve Sněmovně, jsme se nebavili,“ poznamenal.

Zuzana Klusová z Pirátů řekla, že Volný se dlouhodobě projevuje velmi extravagantně až ostudně. I ona jako karvinská opoziční zastupitelka vedení města často kritizuje.

„I vůči panu Hanzelovi jsem měla řadu námitek, ale v žádném případě by mě nenapadlo šířit pomluvy, které se sice ve městě několik let objevují, ale nikdy nebyly nikým prokázány,“ zmínila narážky Volného na to, že se Hanzelovi prý přezdívá podle procent z městských zakázek.

VIDEO: Rvačka ve Sněmovně: Volný atakoval předsedajícího Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Komunistický poslanec Leo Luzar považuje Volného počínání za jeho politický marketing a jeho vystupování je podle něj dlouhodobě politicky agresivní.

„V některých věcech má sice pravdu, má dobrá témata, ale tou agresí všechno zabíjí. Třeba korupce v komunální politice je jistě téma k diskuzi, ale nikdo se k němu právě kvůli jeho agresi nepřidá,“ poukázal Luzar.

Volný: Sociální demokraté napadli mě

Místostarosta Rychvaldu na Karvinsku Pavel Staněk byl s Volným zhruba rok v SPD. „Vzhledem k tomu, že pan Volný má osm měsíců do konce mandátu, tak se potřeboval zviditelnit. A i laciná a negativní reklama je reklama. Je to bohužel ostuda, tohle by se nemělo stávat,“ řekl.

Volný se v médiích už několikrát zmínil, že Hanzela podle jeho názoru neurazil, protože jen prý chtěl říct, že má přezdívku Hanzel desítka. A exprimátor ho prý sám vyzval, aby přišel. Potyčku pak podle Volného vyprovokovali další sociální demokraté.

„My z politických i občanských důvodů nebudeme v Poslanecké sněmovně nosit symbol nastupujícího nového světového řádu a globálního ekonomického resetu – roušky,“ vyhlásil Volný, kdysi poslanec za SPD, nyní předseda takzvaných Jednotných. Za nenošení roušky ho pak poslanec TOP 09 Dominik Feri nazval sobeckým idiotem.