Policie v Ostravě dopadla jednatřicetiletého lupiče, který v centru města pod pohrůžkou použití zbraně okradl o tři roky mladšího muže. Zřejmě si však představoval tučnější lup než dvě stě korun. Navíc se domníval, že díky svému jízdnímu kolu bude rychlost jeho úniku dostatečná. Za pár minut pochopil, že se tak nestalo.

Incident se stal před několika dny u známého Sýkorova mostu v centru Ostravy. Pachatel na kole tam přijel k jinému muži, vytáhl pistoli a dožadoval se peněz. „Muž mu z obavy o život vydal dvěstěkorunovou bankovku,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Vzápětí se o loupeži dozvěděli policisté, kterým na tísňovou linku volal kamarád okradeného a případ oznámil. „Samotný poškozený byl sice v šoku, ale přesto schopen policistům popsat pachatele. Muži zákona okamžitě vyrazili do ulic a propátrávali okolí i možnou únikovou trasu,“ uvedla policejní mluvčí.

Protože měli informaci, že pachatel z místa činu odjel na kole, pátrali na větším území. Hledali správně, a to nikoliv na moravské straně Ostravy, lupič totiž přejel Sýkorův most a v pokračoval v úniku už ve Slezské Ostravě.

A v Bohumínské ulici hlídka spatřila muže na kole, který navíc odpovídal popisu. „Jak se při samotné kontrole ukázalo, muž měl u sebe dokonce plynovou zbraň. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezřelého, byl na základě předchozího souhlasu státního zástupce zadržen,“ zmínila mluvčí Michalíková.

Vzápětí soud vyhověl žádosti o mužovo vzetí do vazby, vyšetřován je kvůli trestnému činu loupeže.

Policie také upozorňuje, aby se lidé v podobných případech nesnažili pachatele zadržet sami. „Rozhodně nám více pomůže okamžité oznámení na tísňovou linku 158, zapamatování si popisu pachatele a také případně jeho únikové trasy,“ zakončila Michalíková.

Incident se stal v blízkosti Sýkorova mostu spojujícího moravskou a slezskou část Ostravy.

