Pasák přinutil klienta zaplatit třicet tisíc. Bylo to cestovné, hájil se

Zhruba před měsícem si tento muž povšiml inzerce nabízející erotické služby, a to „s donáškou do bytu“. Když 23letá žena dorazila do jeho bydliště, nejprve chtěla dohodnout cenu. Jenže požadovaná částka se zákazníkovi nezdála úměrná a nakonec vše skončilo už v prvopočátku nezdarem.

Žena sice naštvaně z bytu odešla, ale za chvíli se vrátila s 22letým mužem, přičemž nespokojený zákazník dvojici dožadující se vstupu pustil dovnitř.

Tam pak příchozí, který fungoval nejspíše jako organizátor služeb, lidově nazývaný jako pasák, nespolupracujícího klienta napadl. Začal ho bít a nakonec ho přinutil, aby prostřednictvím internetového bankovnictví na určený účet převedl třicet tisíc korun.

„Muž v obavě o svůj život tak učinil. Poté muž se ženou odešli,“ podotkla policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Napadený a okradený muž své ponížení nahlásil na havířovském policejním oddělení a začalo pátrání po nemravné dvojici.

„Díky místní znalosti policistů, spolupráci s kolegy z jiných okresů a se strážníky Městské policie Karviná a desítkám hodin strávených při vyhodnocování dokumentace i kamerových záznamů se podařilo zjistit, kdo jsou možní pachatelé,“ uvedla policejní mluvčí.

Žena: S údajnou loupeží nemám nic společného

Ve druhé polovině února pak policisté dvojici zadrželi. Oba se vehementně bránili, že by spáchali cokoliv nezákonného. Poskytovatelka erotiky poukazovala na to, že se údajné loupeže nijak neúčastnila, natož aby při něm pomáhala.

Muž se pak oháněl legitimním nárokem na úhradu vynaložených nákladů. „Chtěl jsem jen uhradit cestovné, co jsme vydali za marnou cestu. Když to odmítl, naštval jsem se a k zaplacení ho přinutil,“ argumentoval muž.

Nebylo jim to příliš platné. „Komisař 3. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná oba obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ zakončila mluvčí Vlčková.