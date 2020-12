Polský LOT bude mezi Ostravou a Prahou létat minimálně do poloviny ledna

Linka do Prahy se na ostravské letiště v Mošnově vrátila letos 11. listopadu po téměř dvouleté přestávce poté, co ji v lednu loňského roku přestala provozovat společnost ČSA. Jak dlouho ji bude LOT provozovat, zatím není jasné. Letecká společnost prodává letenky jen do 17. ledna.



„Letadla mezi Ostravou a Prahou zatím létají jen ve zkušebním provozu. Jsem rád, že dopravce prodloužil zkušební lhůtu do poloviny ledna. Máme větší prostor LOT přesvědčit, že bude tato linka využívaná,“ komentoval prodloužení provizorní linky Radek Podstawka, náměstek hejtmana pro dopravu.

Jak se bude osud leteckého spojení s Prahou vyvíjet dál, zatím není jisté. Společnost LOT své plány v tomto směru nekomentuje.

„V náš neprospěch aktuálně hraje aktuální epidemická situace. Ochromený je cestovní ruch, ne všechny firmy jedou na plný plyn, lidé se více zdržují doma,“ přiblížil hlavní současné problémy letecké dopravy a jejich možné dopady na budoucnost linky do Prahy náměstek hejtmana.

Obchodní ředitel letiště Stanislav Bujnovský je optimistický. „Už jen to, že LOT linku do Prahy prodloužil, je dobrá zpráva. V průměru tohoto spojení využívá okolo třiceti lidí, do Varšavy létá každým spojem méně lidí, zhruba deset. To je dané pandemií,“ řekl Bujnovský.



„Dobrou zprávou je i to, že by se od začátku dubna měla vrátit společnost Ryanair provozující linku mezi Ostravou a Londýnem,“ doplnil.