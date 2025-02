Plula i za polárním kruhem. Loď Třinec půjde do šrotu, město zachraňuje artefakty

Loď byla na vodu spuštěna 17. května 1975 v polském Štětíně. „Kmotra, Eva Klepáčová, pracovnice Třineckých železáren, pokřtila loď slovy: Dávám ti jméno Třinec. Pluj po všech mořích a oceánech světa,“ zaznamenala událost kronika Třince.

Lze se zde dočíst i parametry lodi – má výtlak 33 500 tun, je určena pro převoz hromadných substrátů. Je 200 metrů dlouhá, 24 metrů široká a 25,8 metrů vysoká, dosahuje rychlosti 30 kilometrů v hodině. Na přídi je znak našeho města – orlice se znakem železáren, po obou stranách přídě má nápis Třinec a vzadu domovská stanice Praha.

Pod vlajkou České námořní plavby brázdil Třinec vody oceánů až do roku 1998, kdy stát postupně všechny lodě flotily odprodal.

„Třinec tehdy skončil v rukou nizozemské přepravní firmy. Po dvaceti třech letech aktivní plavby loď zakotvila v Rotterdamu, kde se stala pod jménem Marcor Bulk nejen dominantou přístavu, ale především skladovacím plavidlem sypkých materiálů, což ji zachránilo před likvidací,“ popsal Martin Bednář z Námořního muzea ve Veletově ve středních Čechách.

Právě nadšenci z muzea loni zjistili, že lodi hrozí sešrotování. A pracovníci třineckého magistrátu se rozhodli, že některé její částí zachrání a převezou do města. Kromě muzejníků se při této aktivitě spojili například s Třineckými železárnami a Moravskoslezským krajem.

„Pro nás je to velká věc. Město Třinec má velmi krátkou historii, jen devadesát čtyři let, a vše, co je s ní spjaté, má pro nás velký význam. I proto chceme zachránit některé artefakty z lodi, která nejenže nesla jméno našeho města, ale vozila i rudu do našich oceláren,“ uvedla primátorka Věra Palkovská k iniciativě nazvané Třinec jede domů.

Město by rádo získalo lodní kotvu, železárny zase lodní komín. „Byli bychom rádi, kdyby se podařilo dovézt i znak Třince, který loď zdobil,“ dodala.

Pátrání po historii lodě přivedlo primátorku do muzea ve Veletově, kde se setkala i s někdejšími kapitány Ladislavem Karešem a Karlem Zemanem. „Na Třinci jsem byl kolem roku 1977 prvním palubním důstojníkem, později jsem se na loď vrátil jako kapitán. Byl to technický skvost, jedna z nejmodernějších lodí. Dokonce jsme s ní překročili polární kruh,“ uvedl Karel Zeman.