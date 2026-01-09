„Hledá se! Starosta obce vypisuje odměnu tisíc korun za dopadení živé lišky. Liška zatím byla spatřena v okolí ulic Mostní, Nádražní, Potoční, Zuberská a Pastelník.“ Tak začíná výzva Mořkova, obce mezi Novým Jičínem a Frenštátem pod Radhoštěm.
Nejde o jakoukoliv lišku, ale konkrétně o jedince, která řádí právě v katastru obce s více než dvěma tisícovkami obyvatel. „Za svého působení v Mořkově má na svědomí několik desítek kura a jedno napadení kočky,“ uvedl mořkovský místostarosta Jiří Navrátil.
Dodal, že zřejmě nejde jen o to, že by měla hlad. „Vyplenila kurník a slepice nesežrala, naopak je položila takřka do řady,“ vylíčil místostarosta.
Po jednání s odborníky došlo vedení obce k názoru, že vzhledem k chování jde pravděpodobně o ochočeného liščího jedince. „Vypadá to, že někomu utekla nebo ji někdo vypustil, ale ne v obci, ale někdo sem asi odněkud dojel,“ povzdychl si Navrátil.
„V zájmu bezpečnosti se prosím nesnažte lišky dotknout. Děkujeme i za informaci, která by vedla k dopadení lišky,“ uvedlo vedení obce. Zdůraznilo, že pro chyceného chlupatého desperáta má zajištěno nové bydlení, a to v Záchranné stanici pro volně žijící zvířata v Bartošovicích, taktéž na Novojičínsku.
Představitelé obce zvažovali i sklápěcí past. „Jenže ta by musela být sledovaná, jinak by tam na maso nejspíše vlezla kočka, a ne liška,“ podotkl místostarosta.
V symbolickém zatykači nesmí chybět ani popis. „Naše ‚mořkovská liška‘ je menší, štíhlá a má typický rezavý kožich s bílou náprsenkou na hrudi. Ocas je dlouhý, huňatý a zakončený bílou špičkou. Oči jsou bystré, jantarově zbarvené, a působí velmi zvědavě. Celkově vypadá zdravě,“ zmiňuje se obec ve své výzvě. S informacemi o mořkovské lišce se lidé mají obrátit na tamního místostarostu.
