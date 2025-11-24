Klíčový milník útlumu těžby uhlí je tady. Diamo zasypává těžební jámu v Karviné

Státní podnik Diamo pokračuje v likvidaci Dolu Československé armády v Karviné. Zahájilo zasypávání první z těžebních jam. Jako první přišla na řadu jáma ČSA3, nejmladší z celého dolu, jejíž likvidace představuje klíčový milník útlumu.
Zasypávání jámy číslo 3 bývalého Dolu ČSA v Karviné (24. listopadu 2025)
Zasypávání jámy číslo 3 bývalého Dolu ČSA v Karviné (24. listopadu 2025) | foto: Jan SmekalMAFRA

„Práce postupují podle plánu a s důrazem na bezpečnost, přičemž současně se připravuje likvidace dalších jam a dokončují se zbývající hráze nutné pro bezpečné uzavření podzemí,“ přiblížil mluvčí státního podniku Tomáš Indrei.

„Zaměstnanci státního podniku dál pokračují v útlumu Dolu ČSA. Zahájili jsme klíčovou fázi likvidace jámy ČSA3, která jako první z trojice jam míří k finálnímu zasypání. Zásyp jámy ČSA3 je důležitý milník,“ řekl Zdeněk Hrůzek, náměstek ředitele pro útlum a důl odštěpného závodu Karviná.

Akce začala už minulý týden na nejmladší jámě dolu, která sahá do hloubky 1 005 metrů a dříve sloužila jako výdušná a skipová.

„Nejprve se sype nezpevněný zásypový materiál od úrovně -1 005 metrů na úroveň -34 metrů. Poté přijde na řadu dvoumetrová štěrková vrstva pro odplynění a nakonec 32 metrů betonové ohlubňové zátky,“ vyjasnil mluvčí.

Zásyp potrvá přibližně 7 až 10 dní, ale může se protáhnout. „Zasypávání takto hluboké jámy je vždy technická i organizační výzva, ale naše týmy odvádějí profesionální práci,“ poznamenal Hrůzek.

Bezpečný postup

Podle odborníků je nezbytné pohlídat techniku i atmosféru v jámě, zejména koncentraci metanu pod 1 %.

O Dole Československé armády (ČSA)

  • Důl Československé armády v Karviné patřil k nejvýznamnějším provozům černouhelného hornictví.
  • Jeho počátky sahají do poloviny 19. století. V padesátých letech 20. století se sloučil v moderní těžební komplex s napojením na hluboké zásoby karvinského revíru.
  • Postupně zde byly prohloubeny a nově vyhloubeny klíčové jámy – mimo jiné Jan, ČSA2 a ČSA3 – které umožnily těžbu z hloubky kolem 1 200 m. V 80. letech prošel modernizací a patřil k nejproduktivnějším provozům Ostravsko-karvinského revíru.
  • Za jeho existenci se zde vytěžilo přes 140 milionů tun uhlí. Těžba skončila v roce 2021.

„Likvidace nijak zásadně neovlivní běžný provoz dolu, i když zaměstná většinu týmu dopravy. Jáma je navíc od ostatních částí dolu výbuchuvzdorně oddělena hrázemi,“ ujistil Indrei.

Co bude následovat

Po dokončení likvidace ČSA3 přijdou na řadu další dvě jámy. „ČSA2 – zásyp nezpevněným zásypovým materiálem zahájíme v listopadu 2026. Potom Jan – v dubnu 2027 začneme zasypávat zpevněným zásypovým materiálem od 7. patra až po povrch,“ přiblížil mluvčí s tím, že poté bude jáma sloužit jako plynová.

Postup likvidace vyžaduje důsledné oddělení jednotlivých částí dolu. Na Dole ČSA, Darkov bylo nutné vybudovat 155 hrází, z nichž 20 ještě zbývá dokončit.

V lokalitě Dolu ČSA Darkov už nyní stojí 70 z celkových 74 hrází, přičemž pracovníkům zbývá vybudovat poslední čtyři. „Tři v překopech a jednu jako jámovou zátku v jámě Jan na 7. patře,“ popsal Indrei.

„Bez precizně vybudovaných hrází bychom nemohli likvidaci jam provést bezpečně. Je to práce, která není vidět, ale je naprosto zásadní,“ upozornil Hrůzek.

Podnik DIAMO současně připravuje těžní zařízení jam ČSA2 a Jan. Těžní stroje s třecím kotoučem se mění na bubnové, aby bylo možné zajistit likvidaci bezpečně a v souladu s předpisy.

„Naším cílem je, aby každá fáze likvidace probíhala bez rizik. Úprava těžních zařízení je nutný krok, který nám to umožní,“ vysvětlil Hrůzek.

Společně se zasypáváním jam probíhá řízení ministerstva kultury, které má rozhodnout, které objekty budou prohlášeny za kulturní památku.

