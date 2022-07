Startuje další hudební Líheň, šance pro začínající a mírně pokročilé kapely

„Jsme zvědaví, kdo se stane vítězem třetí dekády soutěže,“ okomentoval ředitel soutěže Marek Slonina. „V těchto dnech vrcholí naše celoroční práce. Těšíme se na podzimní koncerty v klubech,“ doplnil.

Právě živé koncerty jsou základem této hudební soutěže. „Přihlásit se mohou kapely z Česka i zahraničí. Zahrají si hned v několika klubech na Ostravsku před publikem i porotou,“ přiblížil Jan Bartusek, produkční z pořádající společnosti Viking Agency. „Kde přesně se tento rok koncerty uskuteční, ale ještě řešíme,“ dodal.

Každé kolo soutěže bude posuzovat odborná porota. „Ta se skládá z organizátorů festivalů a produkčních klubů,“ zmínil Bartusek. „Koncerty plánujeme od září až do konce roku,“ poznamenal.

Nejlepší si zahrají i na festivalech

Hlavní cenou už tradičně bývá zájezd do zahraničí pro celou kapelu a nahrávka singlu ve studiu. „Kromě toho se snažíme vítězům zajistit i místo na festivalech,“ přiblížil produkční. „V minulosti si tak výherci zahráli například na festivalech jako Colours of Ostrava nebo Masters of Rock,“ vyzdvihl.

Celá soutěž je multižánrová. „Líhně se účastní hudebníci hrající nejrůznější styly hudby od popu přes folk, funky až po rock nebo metal,“ řekl Bartusek. „Koncerty jsou tím pádem divácky atraktivní a navíc je na ně vstup zdarma,“ láká.

Líheň tak pravidelně přiláká velké množství diváků. „První kola většinou navštíví okolo stovky lidí, ale ve finále bývá tento počet i trojnásobný,“ konstatoval produkční.

Soutěže se každoročně účastní několik desítek hudebníků. „Do základních kol se dostane sedmdesát dva kapel. Lidé si tak poslechnou nové tváře a zároveň mají kapely možnost získat další fanoušky,“ dodal Bartusek.