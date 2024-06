Stovky zaměstnanců Liberty přišly žádat o náhradu mzdy, čeká je úřednické kolečko

Zhruba měsíční čekání je před zaměstnanci ostravské společnosti Liberty, kteří se na sklonku minulého týdne nedočkali výplat od svého zaměstnavatele. Tak dlouho by mělo trvat zpracování žádostí Úřadem práce. Ten ze zákona lidem v podobné situaci pomáhá.

„Zřídili jsme deset mobilních pracovišť tak, abychom mohli ten nápor zaměstnanců Liberty co nejrychleji zvládnout,“ konstatoval Petr Prokop, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě, který byl ve školicím středisku Liberty také přítomen.

První zájemci o pomoc stáli před domem už od šesti hodin ráno. Před devátou, kdy zaměstnanci Úřadu práce své provizorní pracoviště zprovoznili, už na místě stálo několik set lidí.

„Snažíme se celý ten proces zefektivnit, teď po ránu je to ještě trochu chaotické, ale věřím, že se vše podaří zklidnit. Velkou součinnost nám poskytují personalisté Liberty,“ doplnil ředitel Úřadu práce.

Potrvá to zhruba 14 dní

Lidé, kteří chtějí požádat o výplatu ušlé mzdy, musejí projít několikastupňovým kolečkem. „Nejprve jdou k našim personalistům, kteří jim vytisknou veškeré potřebné dokumenty. Pokud je nemají, následně postoupí k jednotlivým pracovníkům Úřadu práce, kteří s nimi projdou další kroky,“ popsala průběh vyřizování žádostí Kateřina Zajíčková, mluvčí Liberty Ostrava.

Úředníci v provizorních kancelářích Úřadu práce denně vyřeší zhruba 400 žádostí, odhadují proto, že celý proces potrvá zhruba čtrnáct dní.

Na dalším zpracování žádostí se budou podílet pobočky úřadů práce ze všech krajů republiky. „Budou nám s tím pomáhat všechny pobočky v republice, už máme rozdělovník, kolik kam pošleme formulářů k dalšímu zpracování. Tak rozsáhlou logistickou akci jsme tady ještě neměli, nejvíce šlo řádově třeba o stovky případů najednou,“ vysvětlil Petr Prokop.

Na peníze si ale zaměstnanci i tak budou muset počkat zhruba třicet dní, možná i déle.

A za měsíc si stejné kolečko budou muset, v případě, že se nic nezmění, zopakovat znovu. I proto třeba doporučují zaměstnanci úřadů práce, aby si lidé požádali o výplatu až zpětně, po třech měsících, na což mají nárok. Což ale v případě, že lidé nemají velké finanční rezervy, není často možné.

Lidé stojící ve frontě jsou na čekání připraveni. „Co už máme dělat, nic jiného nám nezbývá,“ komentoval situaci třiačtyřicetiletý Pavel. „Mám ženu, dva kluky, nějak je živit musím. Ještě že žena vydělává, tak to snad nějak překlepem a firma se snad zmátoří,“ dodal.

Ne každý ovšem má takové zázemí. „Chceme, aby lidé dostali peníze co nejrychleji, aby se třeba nedostali do spárů lichvářů. I proto jsem rád, že se tady od pátku udělal obrovský kus práce a lidé snad dostanou peníze co nejdříve,“ komentoval situaci odborový předák Petr Slanina.

Od zítřka by se už fronta před školicím střediskem tvořit neměla, začne fungovat elektronický pořadník, který pro své kolegy v Liberty vytvořili.