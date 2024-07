Liberty propustí více než polovinu zaměstnanců. Chce zavřít koksovnu

„Liberty Ostrava dnes předložila odborům návrh na snížení počtu zaměstnanců. Ten bude předmětem řádného projednání, které určí, kolika pracovních pozic se bude týkat,“ informovala mluvčí Liberty Kateřina Zajíčková.

Krok má podle ní vést ke zvýšení šance na přežití firmy, která se už několik měsíců potácí v problémech. V praxi by se mělo propouštění týkat hlavně zaměstnanců v hutních provozech.

„Podle navrhovaného plánu by se zařízení na výrobu železa a oceli v Liberty Ostrava odstavila a udržovala, ale koksovna by se zavřela. To by mělo dopad na všechny zaměstnance těchto provozů, kromě těch, kteří jsou potřební k bezpečné údržbě těchto agregátů,“ přiblížila rozsah propouštění tisková mluvčí.

Konkrétní číslo firma v tiskové zprávě nezveřejnila, o počtu propouštěných informovali jen odboráři. Podle nich by mohlo jít o zhruba 2 600 zaměstnanců. Tedy více, než polovinu současných pracovníků podniku.

„Do konce listopadu by mělo jít o 2 300 lidí, do konce ledna pak dalších 300,“ přiblížil rozsah propouštění odborový předák Liberty Petr Slanina.

Vedení firmy opatření zdůvodňuje nutností zvýšit šance na zachování výroby v následných provozech. „Toto obtížné opatření zřejmě povede k nezbytnému snížení nákladů, které je nutné provést, aby mohly být zachovány životaschopné provozy druhovýroby spolu s pracovními místy v této části podniku,“ dodala mluvčí Liberty.

Podle zástupců odborářů jde ale jen o další krok proti budoucnosti Liberty. „Takový krok by vedl k rozdělení Liberty na dvě části. Bylo by to výhodné pro korporát GFG (majitele Liberty, pozn. red.), ne pro Ostravu,“ popsal navrhovaný krok firmy předseda odborové organizace Petr Slanina. „Rozdělili by tím firmu na šrot, na ten by naházeli dluhy, a zbytek by prodali.“

Moc šancí odboráři v boji proti návrhu vedení nemají, ale chtějí proti němu bojovat. „Další kroky nejprve musíme probrat s právníky. Každopádně budeme apelovat na insolvenčního správce, aby toto nedovolil. Je to krok, který by snížil hodnotu firmy,“ doplnil Petr Slanina.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí zastavila dodávky energií společnost Tameh. Drtivá většina zaměstnanců je od té doby doma. Už dva měsíce nedostali mzdy. Náhrady jim vyplácí stát prostřednictvím úřadu práce.