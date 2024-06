Zaměstnanci Liberty už mohou žádat kraj o půjčku, zájem mají stovky lidí

„Každý čtvrtek bude rada kraje schvalovat jednotlivé podané žádosti tak, aby v pondělí dalšího týdne mohli mít lidé peníze na účtech,“ vysvětlil zvolený postup hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica. „To by mělo lidem umožnit překlenout období, než dostanou peníze z úřadu práce.“

Formulář si lidé mohou stáhnout na webových stránkách, potřebné dokumenty zájemcům pomáhají získat i personalisté Liberty.

Celkem má kraj pro každého kdo se přihlásí připraveno 25 tisíc korun. Dohromady může vydat až 125 milionů korun.

O bezúročnou půjčku může požádat každý, kdo byl k 31. květnu zaměstnancem Liberty Ostrava a zároveň obyvatelem kraje. K tomu žadatelé potřebují prokázat své místo bydliště a připojit i doklad o zaměstnání.

Vrácení půjčky zatím kraj požaduje do konce tohoto roku.

„O půjčku zatím evidujeme zájem v řádu nižších stovek lidí. V pátek, kdy jsme zahájili provoz poradenské linky, se na ni ptalo 49 lidí, během pondělí pak dalších 69,“ přiblížil zájem hejtman.

Už od pondělí mohou žádat v prostorách školícího střediska Liberty, ale i na úřadech práce, zaměstnanci Liberty o vyplacení mezd, které jim firma neposlala. Během pondělí bylo vyřízeno 437 žádostí, 420 přímo v poradenském centru, zbytek na pobočkách úřadů práce.

Na rozdíl od pondělí se v úterý před poradenským centrem Liberty už dlouhá fronta zaměstnanců netvořila.

„Začal fungovat elektronický pořadník, navíc lidé z úřadu práce pracují skvěle, za to je musím pochválit,“ komentoval situaci odborový předák hutě Petr Slanina.

„Jsem rád, že kraj takto zareagoval, to zabrání tomu, aby někteří zaměstnanci neskončili v rukou lichvářů,“ dodal.

Nedávejte výpověď, radí odbory

S vyřizováním pomoci úřadu práce se několik zaměstnanců rozhodlo podat výpověď, což jim ale odboráři zatím vymlouvají.

„Naši zaměstnanci, kteří se v posledních týdnech a měsících zajímali o možné zaměstnání jinde, zjistili, že ne všude jsou takové podmínky na jaké jsou tady zvyklí, jaké tady měli, jak už platební, tak benefity a další věci,“ doplnil Petr Slanina.

Sám doufá, že se krizová situace huti rychle vyřeší.

„Momentálně jede částečně rourovna, jede zinkovna a tento týden by se měla rozjet středojemná válcovna. Do práce by tento týden mohlo chodit okolo 1 500 zaměstnanců,“ konstatoval Slanina. „Už dnes jsme, co se zaměstnanců týče, na hraně toho, aby se rozjely některé provozy, proto říkáme zaměstnancům, aby nedávali výpověď. Dnes je možné mít souběh více hlavních pracovních poměrů, takže ať si klidně najdou další práci, ale ať nedávají výpověď, firma bude lidi s příchodem nového vlastníka potřebovat.“

Okolní firmy přitom o zaměstnance Liberty zájem mají.

„Zaměstnanci z Liberty se zajímali o práci ve Vítkovicích Steel už v uplynulých měsících a zájem trvá. Pokud profily zájemců odpovídaly požadavkům na určitou pozici, byli přijati. Neplánujeme žádný hromadný nábor, ale zájem o nové zaměstnance máme,“ konstatovala mluvčí Vítkovice Steel Jana Dronská.

A práci nehledají současní zaměstnanci Liberty jen v Ostravě.

„Za poslední měsíc jsme zaznamenali několik případů, kdy zaměstnanci z Liberty Ostrava poptávali práci na Spojmontu Ostrava či v naší strojírně Lucco z Velkých Albrechtic,“ komentuje situaci vedoucí personalistka strojírenské divize BR Group Sabina Čapcová. „Jednalo se o zaměstnance jak do výroby, tak na administrativní pozice. Šlo ale spíše o takové první oťukávání, protože zaměstnanci LIberty Ostrava dle našich zkušeností stále věří, že se huť znovu rozjede. Velkou výhodou je, že mnozí zaměstnanci Liberty Ostrava byli zvyklí na poměrně velkou dojezdovou vzdálenost, nešlo jen o lidi z Ostravy. Takže pro ně by například cestování do Velkých Albrechtic nemělo být problémem.“

Podobnou zkušenost i nabídku mají také v opavském Ostroji.

„Zaměstnanci společnosti Liberty se nám hlásí. S několika jsme se už dohodli na budoucí spolupráci. Momentálně máme téměř 30 otevřených pracovních příležitostí na 13 pozicích. Jde o svářeče, zámečníky, kontrolory, ale i specialisty IT nebo absolventy ekonomických oborů,“ vysvětlila personální ředitelka Ostroje Dagmar Stloukalová.

Ve hře je nový kupec

Současná situace firmy je taková, že se čeká na rozběhnutí insolvenčního řízení. To už bylo zahájeno, hlásí se první věřitelé. Celkově Liberty Ostrava dluží přes pět miliard korun, z toho si více než polovinu nárokují společnost Tameh a státní pojišťovna EGAP s tím, že chtějí být členy věřitelského výboru.

Podle zástupců Tamehu by situaci Liberty mohl vyřešit například fakt, že huť rozpůjčovala několik miliard korun v rámci skupiny, ty by se nyní měly do Ostravy vrátit a posloužit k rozjezdu hutě.

Podle skeptiků ale tyto peníze do Ostravy nikdy nedorazí.

Ministr Zbyněk Stanjura už informoval o faktu, že se o ostravskou huť zajímá kupec, jméno zatím neupřesnil. Každopádně případného zájemce čeká těžká práce, pokud by chtěl v huti opět rozjet prvovýrobu. Pro tu bude potřebovat energetiku společnosti Tameh, která je také v insolvenci, stejně tak i odstavenou velkou pec. Podle oslovených odborníků však nemusí být vysoká pec ve stavu, kdy by šla rychle znovu uvést do provozu. Byť zástupci Liberty tvrdí, že by to neměl být problém.

„Ta pec je v útlumu, byť teplém, více než půl roku, to pro takové zařízení není nikdy dobré. Zástupci Liberty sice tvrdí, že to půjde, ale z ničeho jsme neměli větší hrůzu než z jakékoliv odstávky takových zařízení,“ komentoval stav hutě někdejší generální ředitel Třineckých železáren Jiří Cienciala.

Pro provoz vysoké pece je navíc potřebný i koks, což je komodita, které se současné vedení Liberty Ostrava vzdala, včetně s tím spojených dodávek koksárenského plynu.