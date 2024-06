Liberty Ostrava míří do insolvence, denně tratí 25 milionů. Začala hledat kupce

17:46

Půl roku trval útěk majitelů Liberty Ostrava před věřiteli. To, co mělo nastat už v prosinci minulého roku, tedy vyhlášení insolvence, přijde až teď. Vedení ostravské huti vzdalo snahy o restrukturalizaci firmy, končí s ochranným moratoriem a míří do insolvence. Společnost nyní hledá kupce, denně tratí 25 milionů korun.