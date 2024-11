Potvrzeno. V ovzduší kolem utlumené huti Liberty výrazně ubylo škodlivin

Výsledky potvrdily závěry odborníků z dřívějších výzkumů. „Zabývali jsme se suspendovanými částicemi PM10 (prachové částice do velikosti 10 mikrometru – pozn. red. ) a benzo(a)pyrenem, protože ty zde byly vždy vůči platným imisním limitům nejvyšší a současně se dá očekávat, že se u nich mohla změna provozu výrazně projevit,“ nastínil Radim Seibert z oddělení kvality ovzduší ostravské pobočky ČHMÚ.

Experti na kvalitu ovzduší hodnotili data naměřená na radvanické stanici Nad Obcí, která je v těsné blízkosti hutního podniku, a na o něco vzdálenější stanici v Poláškově ulici. Období od září 2023 do srpna 2024, tedy časový úsek, kdy Liberty tlumila výrobu a zcela ji odstavila, porovnali se stejnými obdobími předchozích tří let.

„Zajímalo nás zejména srovnání s prvním z těchto tří let, s rokem 2021, protože v té době jsme tam v rozsáhlém výzkumu vyčíslili podíl huti na celkovém znečištění ovzduší PM10 a benzo(a)pyrenem,“ upřesnil Seibert.

Tehdy odborníci z ČHMÚ došli k závěru, že u benzo(a)pyrenu podíl huti, zejména koksoven, čítá v okolí bližší z dvojice měřicích stanic zhruba dvě třetiny celkové koncentrace. Podíl na koncentraci PM10 vyčíslili na dvě pětiny.

„Z toho lze usuzovat, že při zastavení provozu huti by v této lokalitě měla poklesnout koncentrace benzo(a)pyrenu na jednu třetinu a koncentrace PM10 na zhruba šedesát procent,“ dodal odborník.

Shoda s očekávaným poklesem je vynikající

A první výsledky čerstvého výzkumu tento předpoklad potvrdily. Během dvanácti měsíců od konce léta 2020 do začátku podzimu 2021 tam čítaly koncentrace benzo(a)pyrenu v průměru 9,7 nanogramu na metr krychlový. V období od září 2023 do srpna 2024 tato hodnota činila 3,1 nanogramu na metr krychlový. A tedy odpovídá poklesu na jednu třetinu.

Podíl prachu při porovnání stejných časových úseků po útlumu výroby v Liberty Ostrava klesl na 54 procent.

„Pokud porovnáme září 2023 až srpen 2024 s předchozím tříletým průměrem, u benzo(a)pyrenu došlo k poklesu asi na dvě pětiny a u PM10 asi na 60 procent. Shoda s očekávaným poklesem je vynikající, protože odchylky matematických modelů v řádu jednotek procent se často nevidí. Máme radost,“ vylíčil Seibert.

Upozornil, že s větší vzdáleností od huti se pokles snižuje. Už na druhé radvanické stanici je méně významný a do hry tam už vstupují i další zdroje škodlivin. Rozdíly jsou ale znatelné v celém městském obvodu.

„Největší zlepšení nastalo v Ostravě-Radvanicích, do vzdálenosti asi tří kilometrů ve směru převládajícího větru od huti. Pravděpodobně by se měřitelně projevilo také v Petřvaldu, Bartovicích a Kunčičkách, kde ale nemáme stálé měření, takže to nemůžeme potvrdit,“ upřesnil Seibert.

Největší pokles koncentrací lidé z ČHMÚ zjistili u benzo(a)pyrenu a v případě prachových částic je také významný – stále však řeší i další aspekty. „Pravděpodobně došlo ke zlepšení i u některých plynných látek, ale ty jsme do předběžného hodnocení zatím nezahrnuli. Více budeme vědět po skončení uceleného prvního kalendářního roku po ukončení provozu hutní prvovýroby, na jaře 2025,“ dodal Seibert.