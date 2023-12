Špatné situace Liberty se bojí i menší firmy, kraj chce zjistit možné dopady

„Potřebujeme například potvrdit, jestli je pravda, co se dlouhé roky uvádí, tedy že na každého zaměstnance Liberty připadá tři až pět zaměstnanců v dodavatelském řetězci firmy,“ přiblížil plán Martin Navrátil, ředitel Moravskoslezského paktu zaměstnanosti

Dodal, že k tomu chtějí zjistit, co jejich zaměstnanci dělají, jaké jsou jejich profese a jak na ně změny dopadají.

Důvodem zahájení studie však nejsou jen dluhy, kvůli kterým už Liberty požádala soud o ochranu před věřiteli. „Vedle dluhů se mohou dodavatelské firmy potýkat s problémy v okamžiku, kdy některý z provozů Liberty stojí. Tudíž jim nemají co dodávat. I zde chceme zjistit, kolika firem a lidí se to týká,“ doplnil ředitel paktu.

Výsledkem studie by měl být dokument, mapující pro kraj a stát všechny zmiňované problémy.

„Plán má tři fáze. V první chceme zjistit počet zaměstnanců v dotčených firmách, což bychom chtěli mít hotovo během měsíce. V dalších dvou fázích chceme přesně definovat potřeby, které firmy mají, což bychom rádi dokončili v prvním čtvrtletí příštího roku,“ konstatoval Martin Navrátil. „Následovat by měly poradenské služby těmto firmám. Předpokládáme, že to by mohlo běžet do konce roku 2024.“

Podobnou studii zpracovával Moravskoslezský pakt zaměstnanosti v minulosti už jednou, a to v době krize a insolvenčního řízení OKD.

„Je to něco podobného. Máme know-how, toho chceme využít a dát politikům reálný základ pro další diskusi,“ dokončil ředitel.