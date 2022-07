Ostravská huť Liberty začala se stavbou nové ocelárny za 8,6 miliardy korun

„Podepsali jsme smlouvu na stavbu dvou nových hybridních pecí. Je to obrovský krok směrem k transformaci ostravské huti ve výrobce zelené oceli a dosažení uhlíkové neutrality nejen v Ostravě, ale i v celé Evropě,“ komentoval podpis smlouvy Sanjeev Gupta, výkonný předseda mateřské společnosti ostravské hutě Liberty Steel Group. „Nové pece nám umožní vyrábět až 3,5 milionu tun oceli ročně a přitom snížit emise CO 2 až o 80 procent.“

Modernizace ocelárny byla jedním z nutných předpokladů, jímž odbory někdejší Nové huti před několika roky podmiňovaly souhlas s prodejem společnosti novému majiteli.

Odbory odvolaly stávkovou pohotovost

A kvůli čemuž před více než rokem odboráři vstoupili do stávkové pohotovosti. Tu v pátek po podpisu smlouvy o stavbě hybridní pece odvolali.

„Stávkovou pohotovost jsme sice zrušili, ale i tak budeme vedení firmy i nadále klást otázky na harmonogram stavby i způsob financování,“ konstatoval po slavnostním podpisu odborový předák Liberty Ostrava Petr Slanina.

Odbory se s vedením firmy dostaly do pře poté, co začalo prodávat emisní povolenky, z nichž se měla platit mimo jiné také modernizace ocelárny. Špatná vzájemná komunikace pak na jaře loňského roku vedla k vyhlášení stávkové pohotovosti.

Elektřina z nošovické rozvodny

„Stavbu nové ocelárny budeme financovat převážně z vlastních zdrojů, část by měla být hrazena z peněz Evropské unie. Do roku 2025 bychom chtěli mít pece uvedeny do provozu, do roku 2027 bychom pak měli mít možnost zpracovávat celou vsázku ze šrotu, bez využití surového železa,“ přiblížil plánované kroky Sanjeev Gupta.

Pro provoz hybridních pecí bez využití surového železa potřebují v huti postavit připojení velmi vysokého napětí z rozvodny v Nošovicích. To by mělo být hotové právě do roku 2027. Zda to bude automaticky znamenat odstavení vysokých pecí, zatím jasné není.

„Ještě nemáme konkrétní plán, kdy odstavíme vysoké pece, případně koksovny, vše bude záležet i na ekonomice provozu,“ řekl Gupta.