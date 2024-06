Liberty má dodatek kolektivní smlouvy, bez něj by mohly být mzdy nižší

„Dohodli jsme se s odbory na prodloužení stávající kolektivní smlouvy do 31. srpna. Budeme čekat, jak se situace v podniku bude vyvíjet, je samozřejmé, že se do dění zapojí i insolvenční správce,“ informovala o podpisu prodloužení stěžejní části kolektivní smlouvy personální ředitelka Liberty Ostrava Denisa Sedláčková.

Pro zaměstnance je prodloužení smlouvy důležité, byť firma v úpadku nyní peníze nevyplácí a její povinnost supluje stát. „Pokud by se dodatek smlouvy neprodloužil, mohl by zaměstnavatel vydat nový takzvaný mzdový výměr a tam by už záleželo jen na něm, jaké částky by pro jednotlivé platové třídy určil, klidně by mohly být nižší, než v současnosti,“ vysvětlil důležitost prodloužené platnosti dodatku kolektivní smlouvy odborový předák Liberty Petr Slanina. „Nižší by mohly být třeba i příplatky za víkendy, nebo za přesčasy, dotklo by se to i lidí, kteří jsou nuceně doma.“

Původně odboráři požadovali prodloužení dodatku až do konce roku, nakonec ale přistoupili na kompromis. „Do dění ve firmě se nyní zapojí také insolvenční správce, uvidíme, co se bude dít dál,“ přiblížil jeden z důvodů kompromisu odborář.

V Liberty Ostrava v současnosti pracuje zhruba 1 500 z přibližně pěti tisíc zaměstnanců. Ostatní jsou doma se 70 procenty platu, což ale platí jen po určitou dobu. Zachování zaměstnanosti je pro přežití firmy důležité, bez zaměstnanců by bylo pro případného kupce obnovení výroby složité.