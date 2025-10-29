„Nebylo to úplně vyhovující. Schůze zastupitelů se konaly v hospodě Pod Věží, jednu dobu i v klubovně nad pohostinstvím,“ říká starosta Josef Šrámek, který stojí v čele Lhotky od roku 1994.
„Pořád bylo něco důležitějšího, co bylo třeba pořídit,“ vysvětluje. S nadsázkou říká, že teď už ve Lhotce chybí jen bazén. „Máme tady všechno od tenisových kurtů po zubaře,“ tvrdí.
Ostravský primátor Jan Dohnal to potvrzuje. „Lhotka patří i díky panu starostovi mezi naše nejvýstavnější městské části s nejrozvinutější infrastrukturou,“ říká.
Vybudování lhoteckého úřadu stálo osmadvacet milionů. Dvacet milionů poskytlo obvodu město. Přízemní část budovy, kde si obyvatelé už začali vyřizovat své záležitosti, je bezbariérová.
Stavba začala loni v únoru. Kvůli komplikacím v souvislosti se zářijovými povodněmi se protáhla do letošního října. „Těší mě, že svým nástupcům předám opravdu pěknou radnici,“ dodává starosta