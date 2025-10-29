Hospodská éra je pryč. Ostravský obvod Lhotka má novou moderní radnici

Jeden z nejmenších ostravských obvodů Lhotka se dočkal moderní radnice, jejíž součástí je zasedací sál pro schůze zastupitelů. Dosud obvodní úřad sídlil ve vilce po rodině, která v roce 1968 emigrovala do tehdejší Německé spolkové republiky a o domek se už nepřihlásila.
Budova nové radnice v ostravské městské části Lhotka (29. října 2025)
Budova nové radnice v ostravské městské části Lhotka (29. října 2025) | foto: Magistrát města Ostravy

„Nebylo to úplně vyhovující. Schůze zastupitelů se konaly v hospodě Pod Věží, jednu dobu i v klubovně nad pohostinstvím,“ říká starosta Josef Šrámek, který stojí v čele Lhotky od roku 1994.

Původní budova radnice ostravské městské části Lhotka (29. října 2025)

„Pořád bylo něco důležitějšího, co bylo třeba pořídit,“ vysvětluje. S nadsázkou říká, že teď už ve Lhotce chybí jen bazén. „Máme tady všechno od tenisových kurtů po zubaře,“ tvrdí.

Ostravský primátor Jan Dohnal to potvrzuje. „Lhotka patří i díky panu starostovi mezi naše nejvýstavnější městské části s nejrozvinutější infrastrukturou,“ říká.

Vybudování lhoteckého úřadu stálo osmadvacet milionů. Dvacet milionů poskytlo obvodu město. Přízemní část budovy, kde si obyvatelé už začali vyřizovat své záležitosti, je bezbariérová.

Stavba začala loni v únoru. Kvůli komplikacím v souvislosti se zářijovými povodněmi se protáhla do letošního října. „Těší mě, že svým nástupcům předám opravdu pěknou radnici,“ dodává starosta

