Londýn, Kyjev i Soluň. Letiště Mošnov u Ostravy chystá další linky

„Od konce března se bude mezi Ostravou a Londýnem létat dvakrát týdně, a to vždy v úterý a v sobotu,“ přiblížil rozsah spojení obchodní ředitel společnosti Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský.

Pouhé dva lety týdně nízkonákladová společnost zvolila pravděpodobně hlavně kvůli koronavirové situaci, kdy není jisté, nakolik se pandemie v příštích měsících projeví na průchodnosti hranic i na zájmu o cestování.

Návrat pravidelného spojení s Londýnem není jedinou novinkou související s letním letovým řádem. Tou další, již avizovanou, je zahájení provozu pravidelného spojení s ukrajinským hlavním městem Kyjevem. První stroj na této lince přiletí do Ostravy 26. dubna.



„Nové spojení bude provozovat společnost SkyUP Airlines třikrát týdně: každé pondělí, středu a pátek,“ přiblížil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

To by však neměla být poslední z novinek, které letiště pro tuto sezonu chystá. V létě by se mohlo pravidelně létat i do Řecka.

„Na léto chystáme pravidelné spojení se Soluní. Šlo by o charterovou linku, která by ale létala pravidelně a prodávaly by se na ni letenky,“ přiblížil jeden z možných letních dopravních taháků obchodní ředitel letiště. „Linku by měla provozovat řecká letecká společnost Aegean. Věřím, že nám pomůže vylepšit statistiky letní sezony, které i letos asi budou slabší, než jak jsme byli zvyklí před pandemií.“

Vedle spojení se Soluní se jedná i o dalších charterových spojeních z Mošnova, ve hře jsou nejen další řecká letiště, ale i Turecko nebo Egypt.

„Jedná se i o možném spojení s černohorskou Podgoricí nebo s chorvatským Splitem. Uvidíme, jak vše dopadne,“ dodal Stanislav Bujnovský.

V současnosti jediným pravidelným spojením mošnovského letiště se světem je linka do Varšavy, kterou společnost LOT v době koronaviru propojila také s Prahou.

Loňská ztráta může dosáhnout až šedesáti milionů

Ostrava tím po několika letech získala opětovné spojení s hlavním městem České republiky. LOT už několikrát ohlásil prodloužení této linky, naposledy do konce března. Loňské přerušení spojení s Londýnem i pandemie koronaviru se těžce projevilo na hospodářském výsledku letiště. Ztráta za minulý rok by mohla dosáhnout šedesáti milionů korun.

Výpadek pasažérských linek se mošnovské letiště dlouhodobě snaží nahradit důrazem na růst nákladní přepravy.

Loni bylo s využitím letiště nedaleko Ostravy přepraveno přes čtrnáct tisíc tun nákladu, a to i díky koronaviru, kdy část leteckého mostu z Číny mířila právě do Mošnova.

V důrazu na nákladní přepravu by chtělo vedení letiště pokračovat i v letošním roce, další růst ale limituje stavba potřebného hangáru. Bez něj se cargo nemůže dále rozšiřovat.

Nákladní přepravě se daří

„V první řadě chceme dostavět hangár, abychom mohli dále rozvíjet nákladní přepravu. Letecké cargo by mělo být součástí i chystaného velkého logistického centra, které v sousedství letiště chystá developerská společnost Pannatoni. To by mohlo situaci zlepšit a my bychom mohli zvažovat co dál,“ popsal plány spojené s nákladní dopravou Stanislav Bujnovský.

„Věřím, že budoucí uživatelé ocení kromě blízkosti mezinárodního letiště i plánované napojení na železniční vlečku přímo v areálu, a že Panattoni Park Ostrava Airport přinese regionu další pozitivní impulz,“ komentoval příchod do mošnovské průmyslové zóny generální ředitel Panattoni pro Českou republiku a Slovensko Pavel Sovička.

V pondělí navíc letiště oznámilo, že byl zahájen provoz další nákladní linky mezi Ostravou a Čínou, přičemž letecká společnost Maleth Aero bude do Mošnova létat dvakrát až třikrát týdně.