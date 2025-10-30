„Nejvýraznější změny se týkají letů společnosti Ryanair, která se rozhodla prodloužit oblíbené linky do španělských měst Malagy a Girony poblíž Barcelony i na zimní sezonu,“ představila největší změnu začátku zimní sezony mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
„Cestující tak mohou i během zimních měsíců vyrazit za sluncem na jih Evropy. Do Malagy se bude létat každé úterý a pátek, do Girony pak v pátky a neděle.“
Ostravské letiště ohlásilo rekordní výsledky, ředitel přesto musel skončit
V provozu zůstává i pravidelná linka do Londýna, která létá dvakrát týdně. Pětkrát týdně pokračuje spojení s Varšavou, odkud lze s polskými aeroliniemi LOT pokračovat do více než devadesáti destinací po celém světě.
Na přelomu zimy a jara se pak obnoví také charterové lety do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam.
Cestujících přibývá Ostravě pomaleji než Polsku
Podle Pustějovské se zájem o cesty z Ostravy udržuje na podobné úrovni jako loni, od začátku roku je počet cestujících zhruba o jedno procento vyšší.
Loňský rok byl přitom rekordní. Letiště odbavilo 493 tisíc cestujících, což představovalo meziroční nárůst o 44 procent. Růst zaznamenala i nákladní doprava, kde objem odbaveného zboží přesáhl 22 tisíc tun.
Ostravské letiště hlásí rekord, loni odbavilo téměř půl milionu cestujících
Podle srpnové zprávy organizace ACI Europe, shromažďující statistiky odbavených cestujících na evropských letištích, se za prvních osm měsíců letošního roku na mošnovském letišti odbavilo 373 tisíc cestujících, o 1,6 procenta více než loni.
Pro srovnání, polská letiště v regionu rostou podstatně rychleji. To krakovské odbavilo za stejnou dobu 8,7 milionu cestujících a rostlo o 18,9 procenta, z Katovic letělo 4,95 milionu (+ 14,3 %).
Naopak brněnské letiště do srpna zaznamenalo pokles o 3,5 procenta na 544 tisíc odbavených cestujících.
Konkurenční letiště. Zatímco mošnovskému letišti letos přibylo cestujících jen mírně, tomu katovickému se daří výrazně více.
A nůžky s polskými letišti se budou rozevírat i nadále. Podle údajů Katowice Airport bude zimní letový řád nejrozsáhlejší v historii letiště. Cestující z Horního Slezska budou mít na výběr ze 75 směrů, z toho 40 pravidelných linek do 35 měst ve dvaceti zemích a desítek sezonních charterů.
„Letní sezona byla rekordní a také zimní nabídka je nejširší v historii našeho letiště,“ uvedl mluvčí Piotr Adamczyk.
Podle dosavadního vývoje má letiště v Mošnově i tak šanci letos překonat hranici půl milionu odbavených cestujících. Do půlmilionové hranice mu od konce srpna chybělo zhruba 126 tisíc cestujících, což při současném tempu znamená, že pokud by si letiště ve zbytku roku udrželo průměr kolem třiceti tisíc odbavených měsíčně, rekord z minulého roku může padnout.
Cestujících přibývá, letiště plánují investovat do rozvoje miliardy
Letiště navíc letos prošlo personální obměnou – od srpna ho vede nový ředitel Martin Šturala.
„Máme obrovský potenciál. Mým cílem je rozvíjet jeho kapacity, přinášet nové příležitosti pro cestující i nákladní dopravu a zároveň posilovat jeho roli jako důležitého dopravního uzlu Moravskoslezského kraje,“ uvedl Šturala před svým nástupem do funkce.