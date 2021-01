Mošnov plánuje pravidelnou linku do Kyjeva, létalo by se na ní třikrát týdně

„O zahájení provozu jednáme už delší dobu, věříme, že vše půjde dobře a linku na jaře přivítáme,“ potvrdil informaci Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel společnosti Letiště Mošnov. „Jako podporu zahájení provozu linky nabízíme standardní dvouleté slevy na přistávacích poplatcích a jiné výhody.“



O tom, zda a kdy konkrétně se bude mezi Ostravou a ukrajinským hlavním městem skutečně létat, ale stále rozhoduje mnoho neznámých. Oficiálně získala letecká společnost SkyUp povolení na provozování letů od 23. dubna 2021.

„Situaci samozřejmě mohou ovlivnit dopady pandemie covidu-19, ať už přímé, jako je například uzavření hranic, tak nepřímé, ekonomické,“ přiblížil možné problémy obchodní ředitel.

Pokud by se nové spojení podařilo dojednat, létalo by se mezi Kyjevem a Ostravou třikrát týdně. Dvakrát týdně by pak společnost SkyUp létala z Kyjeva do Brna. Na možné letecké spojení upozornil server zdopravy.cz.

„Jsme rádi, že se nám v tomto podařilo tahat za delší konec provazu a získat vyšší počet spojení,“ dodal Stanislav Bujnovský. „Kyjev je pro nás zajímavá destinace, jak turisticky pro cesty tam, tak pro lety pracovních sil zpátky.“

Jedná se i o návratu linky do Londýna

O možném leteckém spojení mezi Ostravou a Ukrajinou se hovoří už několik let, pokud by se zavedlo, byla by to druhá, možná třetí pravidelná mezinárodní letecká linka z Ostravy. V současnosti se létá do Varšavy, v jednání je návrat společnosti Ryanair na trase do Londýna.

„Máme i další plány, ale čekáme na dopravce, oni jsou těmi, kdo takové informace mohou zveřejnit jako první,“ dokončil Bujnovský.

Společnost SkyUp v současnosti létá hlavně z Kyjeva do Francie, Španělska, Itálie, do Německa nebo do Gruzie.