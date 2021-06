Mošnovské letiště drží zejména přeprava nákladů, na pasažéry se čeká

Na předcovidová čísla se letiště bude dostávat velmi pomalu.

První pravidelná linka, spojení Ostravy s Londýnem, spustí provoz 19. června, s další, kterou je spojení s Varšavou, se dá počítat až od října. „Situace je taková, jaká je, a na to, jak je v současnosti nízká poptávka po cestování, je skoro zázrak, kolik letů máme,“ komentuje obchodní ředitel Stanislav Bujnovský situaci na letišti, odkud nyní létají hlavně charterové lety na dovolenou.

Z Ostravy se v současnosti létá hlavně na jih Evropy – do Bulharska, Řecka nebo na Mallorku, dále do Egypta, Tuniska či Turecka. „Do Varšavy se začne létat 5. října, pokud se situace nějak dramaticky nezmění,“ zmínil Bujnovský start jedné z pravidelných linek, které z Ostravy létaly.

Oproti podzimním měsícům, kdy varšavská linka pokračovala do Prahy a z Ostravy tak šlo létat i na Ruzyni, se ale spojení s hlavním městem České republiky už nevrátí.

„Dokud létaly České aerolinie do celého světa, mělo spojení s Prahou význam. Nyní tomu už ale tak není. A nebude, dokud z Prahy nebude létat nějaký velký přepravce. V současnosti je pro nás Varšava, jako velký hub pro přestupy na další linky, daleko zajímavější,“ vysvětlil obchodní ředitel Letiště Ostrava.

Spolupráce s polskou leteckou společností LOT přinesla i úvahy, zda do budoucna nespojit Ostravu také s Budapeští, kde chce LOT vytvořit své další velké dopravní centrum.

Tyto plány se ale v současnosti, opět kvůli propadu zájmu o leteckou přepravu v době covidu, podle všeho odkládají.

Letiště zřídilo testovací centrum pro cestující

Obdobně jako se už před několika dny odložily, zatím na neurčito, plány na letecké spojení Ostravy s Kyjevem. „Také Ukrajina čeká, až se situace zlepší. Na Ukrajině je přísný režim, stejně tak by byl přísný na příletu, takže by letadla byla poloprázdná. To by nemělo cenu takovou linku začínat. Na podzim se uvidí, jak to bude dál,“ vysvětlil Stanislav Bujnovský.

Hygienické požadavky na cestující se mohou týkat i lidí vracejících se z dovolených nebo služebních cest.

I pro ně letiště zřídilo testovací centrum.„Je to služba pro cestující, aby byli bez stresu a mohli se soustředit na cestu. Zaregistrují se a v klidu přijdou,“ vysvětlil obchodní ředitel. „O testovací místa je zájem, funguje to. A pomohou hlavně lidem po příletu, kdy se bezprostředně po přistání otestují a v klidu si doma počkají na výsledek.“

Ani zájem o dovolené ale letos podle všeho nebude kvůli stále trvající pandemii koronaviru tak velký jako v předešlých letech. Pro příjmy letiště tak bude rozhodující nákladní letecká doprava, cargo. „Stále rosteme, v prvním kvartálu jsme zaznamenali růst o třicet procent, nákladní doprava je pro nás stále tím, na čem chceme stavět,“ prohlásil Bujnovský.

Plány na posílení letecké nákladní přepravy koronavirus naštěstí neomezil.„Chceme, aby hala pro nákladní přepravu stála do konce příštího roku, abychom mohli cargo dál posilovat,“ dokončil obchodní ředitel.