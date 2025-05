Šturala přichází do Mošnova ze státního podniku VOP CZ (Vojenský opravárenský podnik – pozn. red.) v Šenově u Nového Jičína, kde působil v několika klíčových řídících pozicích, včetně technického ředitele, výkonného ředitele a ředitele podniku.

„Letiště Ostrava má obrovský potenciál a těším se na spolupráci s týmem profesionálů, kteří se na jeho provozu podílejí. Mým cílem je rozvíjet jeho kapacity, přinášet nové příležitosti pro cestující i nákladní dopravu a zároveň posilovat jeho roli jako důležitého dopravního uzlu Moravskoslezského kraje,“ uvedl nastupující generální ředitel.

„Velmi si vážíme, že do čela společnosti přichází manažer s tak silným technickým i manažerským zázemím. Věříme, že společně jako tým budeme dále rozvíjet potenciál ostravského letiště a naplňovat jeho dlouhodobou strategii rozvoje,“ dodala Karin Gajdová, předsedkyně představenstva Letiště Ostrava, jejímž prostřednictvím kraj letiště provozuje.

Investice za osm miliard korun

Letiště Ostrava čeká v příštích letech rozsáhlá modernizace. Podle dřívějších slov ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) jsou tam plánovány investice ve výši sedmi až osmi miliard korun. Ty zahrnují především už dlouho plánovanou rekonstrukci přistávací dráhy, výstavbu železniční vlečky pro zvažované armádní logistické středisko i produktovod státního podniku Čepro na letiště. Peníze by měl investovat jak stát, tak kraj.

Před Martinem Šturalou vedl letiště Jaromír Radkovský, který byl ve funkci od května 2017 do února 2025. Jeho odchod byl pro mnohé překvapivý, jeho smlouva nebyla po vypršení prodloužena. „Je to rozhodnutí kraje. Vnímám to jako konec jedné profesní etapy. Bylo mi ctí být u růstu letiště i jeho stabilizace,“ řekl Radkovský pro iDNES.cz.

Poslední dva generální ředitelé letiště, jmenovaní poté, co se do vedení kraje dostalo hnutí ANO, jsou jeho členy. Nový ředitel za ANO opakovaně kandidoval, například v roce 2017 v parlamentních volbách, kdy neuspěl, v obecních volbách do zastupitelstva v Novém Jičíně v letech 2018 a 2022 už ano.

Předchozí generální ředitel mošnovského letiště Jaromír Radkovský.

V roce 2022 jej o 12 hlasů v celkovém pořadí paradoxně přeskočil právě jeho předchůdce Jaromír Radkovský, s nímž byli na stejné kandidátce. Martin Šturala se následně stal novojičínským radním, jímž je dodnes. Radkovský se stal šéfem letiště za vedení hejtmana Ivo Vondráka, Šturala za jeho nástupce Josefa Bělici, přičemž starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký (ANO) je současně i krajským náměstkem.

Za rok 2024 odbavilo letiště v Mošnově celkem 493 757 cestujících, což představuje nárůst o 44 procent oproti roku 2023, kdy jich bylo 342 932. Vzrostl také objem přepraveného nákladu, a to na 22 483 tun, tedy meziročně o 59 procent oproti 14 168 tunám v roce 2023. Obojí představuje rekordní hodnoty v novodobé historii letiště.

Před Jaromírem Radkovským působil jako generální ředitel Pavel Schneider v letech 2012 až 2017. Ten měl předchozí zkušenosti z vedení státního podniku Povodí Odry. Ještě před ním vedl letiště mezi roky 2001 až 2012 Michal Červinka.