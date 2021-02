Mošnovské letiště představilo letní destinace, už od dubna slibuje Egypt

Vedení letiště v Mošnově na Novojičínsku věří, že se situace okolo charterových letů na dovolenou oproti loňskému roku výrazně zlepší.

„Zaznamenáváme vysoký zájem obyvatel o letní dovolené. S očekávaným zklidněním epidemiologické situace nabídneme spolu s leteckými společnostmi širokou nabídku letních destinací,“ komentoval přípravy na letní sezonu Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel mošnovského letiště.

„Věřím, že to epidemiologická situace dovolí a lidé budou moci přímo z Ostravy létat už od dubna do Egypta, v květnu a v červnu pak do Bulharska, Řecka, Španělska, Turecka, Tuniska i Chorvatska,“ vyjmenoval plánované cílové státy náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Většina z těchto letů bude vedena nejen jako čistě charterové pro klienty cestovních kanceláří, ale také jako linkové, na které bude možné koupit klasické letenky.

Množství pravidelných leteckých spojení z Ostravy by se mělo rozšířit už na konci března.

„Třicátého března se vrací na svou obvyklou trasu mezi Ostravou a Londýnem letecká společnost Ryanair se dvěma lety týdně. Novinkou je letecká linka do ukrajinského Kyjeva, kterou zahájí letecká společnost SkyUp Airlines 26. dubna. Lety budou provozovány třikrát týdně,“ upřesnil obchodní ředitel datum zahájení nových pravidelných linek s tím, že zůstává i v současnosti jediné pravidelné mezinárodní letecké spojení s Varšavou, na něž navazuje i vnitrostátní spojení s Prahou.

Pomáhají četnější nákladní lety

„I nadále budou moci cestující využít letecké spoje do celé Evropy, Severní Ameriky a Asie s přestupem ve Varšavě s leteckým přepravcem LOT Polish Airlines. Předpokládáme také prodloužení provozu vnitrostátní linky do Prahy,“ dodal Bujnovský.

Stěžejní část provozu letiště by ale i tak měly stále zaujímat nákladní lety. Právě na ty letiště sází poté, co už v polovině minulého desetiletí prohrálo boj o pozici lokálního lídra v osobní přepravě s polským katovickým letištěm.

Od začátku února létá do Mošnova pravidelně, dvakrát i třikrát týdně, letecká společnost Maleth Aero. Ta svými lety z Číny doplnila nákladní linky DHL a UPS i pravidelné chartery Uzbekistan Airways, také z Číny.

Nová dráha přijde na více než dvě miliardy

Pro další rozvoj nákladní letecké dopravy je ovšem na letišti nutné vybudovat potřebnou infrastrukturu. V areálu aeroportu totiž stále schází klasický nákladní hangár, náklady jsou stále vykládány v provizorních podmínkách.

To by se však mělo v dohledné době změnit.

Dalším problematickou částí letiště je přistávací dráha. Ta sice svými rozměry patří k nejimpozantnějším v republice a může přijímat i ta nejtěžší letadla světa, její životnost se už ale chýlí ke konci.

Modernizace dráhy je v plánu, hlavní překážkou je nyní hledání peněz. Cena se totiž pohybuje v miliardách, poslední odhady hovoří o 2,2 miliardy korun. Tedy o částce, kterou nebude v současnosti snadné získat. Zvláště pak pro dlouhodobě ztrátové letiště.