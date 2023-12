Letiště po pauze ohlásilo nové linky, spoje budou létat do Malagy a Podgorice

Naposledy oznamovali zástupci letiště novou linku do Varšavy v listopadu roku 2019. Od té doby museli na další pravidelný spoj, nepočítaje charterové lety a dočasné propojení s Prahou, čekat.

„V roce 2024 nás čeká výrazné rozšíření provozu. Rostoucí poptávka po létání, která se projevila již letos, se promítne do provozu začátkem příštího roku. Kromě navýšení počtu rotací na lince do Londýna bude nově Ryanair nabízet také letenky na pravidelné lince do Malagy,“ konstatoval generální ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský.

Linka do Malagy, kam by se mělo létat dvakrát týdně, tak doplní současný jediný spoj společnosti Ryanair z Ostravy do Londýna. V současnosti se na tamní letiště Stansted létá dvakrát týdně, od konce března se frekvence zvýší na tři lety týdně. Situace se tak vrátí k dřívějšímu počtu rotací.

Zcela nově Ryanair představí spojení do španělské Malagy. „Jižní část Španělska je velmi populární a vyhledávanou oblastí nejen pro dovolené, ale také pro prodloužené víkendy. Zkombinovat se tak dá pobyt u moře s návštěvou historických památek,“ komentoval novou linku Ondřej Musil, manažer útvaru pasažérská přeprava. „Spojení s Malagou je výbornou volbou, jedná se o celoroční destinaci, kde je i v zimě stabilní teplé počasí.“

Ostravě se tak poprvé otevírá možnost relativně levného spojení s atraktivní letní destinací. Zatím k těmto cestám museli lidé z regionu využívat buď služeb cestovních kanceláří, nebo nepříliš vzdálených letišť v Polsku.

Do Malagy za pár stovek

První let z Ostravy do Malagy je podle prodeje letenek společnosti Ryanair naplánován na 3. června 2024, ceny se pohybují od 1 599 korun.

Pro srovnání: podobný let z Katovic se společností Wizzair jen o den později se v současnosti prodává za 2 340 korun, z Krakova do Malagy se společnosti Ryanair za 644 zlotých (cca 3 550 korun). Z Prahy pak se stejným dopravcem stojí letenka pro začátek června zhruba 2 800 korun. Cesta se společností LOT přes Varšavu by v podobném termínu stála z Ostravy přes 11 tisíc korun.

Vedle přímého spojení do Malagy oznámilo ostravské letiště i další pravidelné spojení na jih – do černohorské Podgorice. „První let je plánován na červen 2024, létat se bude až do konce letní sezony, tedy do poloviny září. Lety se uskuteční jednou týdně, a to každé úterý,“ prozradila technické detaily linky provozované společností Air Montenegro mluvčí ostravského letiště Kateřina Pustějovská.

Společnost Air Montenegro v současnosti prodává jednosměrnou letenku z Ostravy do Podgorice na červenec za 87,55 eur (přibližně 2 130 korun), z Katovic se ve stejném období létá za zhruba 410 zlotých (přibližně 2 255 korun).

Jediným problémem spojení do Podgorice jsou úzké černohorské silnice, cesta k moři se tak může protáhnout i na několik hodin. „V příštím roce by mohl přijít velký nárůst, s počtem nových linek by se mohl počet cestujících zvýšit až na 400 tisíc,“ doufá Jaromír Radkovský.